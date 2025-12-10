Μενού

Μουσταφά Φαλ: Η αποθεραπεία του πάει καλύτερα από το αναμενόμενο

Στον Ολυμπιακό είναι πολύ ικανοποιημένοι με την αποθεραπεία του Μουσταφά Φαλ, ο οποίος πηγαίνει καλύτερα από το αναμενόμενο.

Μουσταφά Φαλ
Ο Μουσταφά Φαλ του Ολυμπιακού | Eurokinissi/KLODIAN LATO
Ο Ολυμπιακός είδε τον «κροκόδειλό» του, τον Μουσταφά Φαλ, να αποχωρεί από το παρκέ στις 6/6. Η διάγνωση ήταν ρήξη επιγονατιδικού τένοντα στο αριστερό γόνατο, με το διάστημα αποθεραπείας του έμπειρου σέντερ να είναι από 10 έως 12 μήνες.

Έκτοτε έχουν περάσει 6 μήνες, με την κατάσταση του Μουσταφά Φαλ να είναι καλύτερη από ό,τι υπολόγιζαν αρχικά οι άνθρωποι του Ολυμπιακού.

