Μουσταφά Φαλ: Η αποθεραπεία του πάει καλύτερα από το αναμενόμενο

Ο Ολυμπιακός είδε τον «κροκόδειλό» του, τον Μουσταφά Φαλ, να αποχωρεί από το παρκέ στις 6/6. Η διάγνωση ήταν ρήξη επιγονατιδικού τένοντα στο αριστερό γόνατο, με το διάστημα αποθεραπείας του έμπειρου σέντερ να είναι από 10 έως 12 μήνες.
Έκτοτε έχουν περάσει 6 μήνες, με την κατάσταση του Μουσταφά Φαλ να είναι καλύτερη από ό,τι υπολόγιζαν αρχικά οι άνθρωποι του Ολυμπιακού.
