Μουζακίτης: «Στις προπονήσεις με φωνάζουν Χρυσό Αγόρι και όχι με το όνομά μου»

Λίγες ώρες έμειναν για να λάβει ο Χρήστος Μουζακίτης το βραβείο του Golden Boy Web και να γίνει ο πρώτος Έλληνας που το καταφέρνει, με τον 18χρονο χαφ του Ολυμπιακού να δίνει μία απολαυστική συνέντευξη στη Tuttosports.
Ο νεαρός χαφ, αποκάλυψε - μεταξύ άλλων - και τα όνειρά του ως ποδοσφαιριστής.
