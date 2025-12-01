Μενού

Μουζακίτης: «Στις προπονήσεις με φωνάζουν Χρυσό Αγόρι και όχι με το όνομά μου»

Μία υπέροχη συνέντευξη παραχώρησε ο Χρήστος Μουζακίτης στο πλαίσιο της προγραμματισμένης βράβευσης του για το Golden Boy Web στο Τορίνο της Ιταλίας.

Χρήστος Μουζακίτης
Ο Χρήστος Μουζακίτης του Ολυμπιακού | Eurokinissi/KLODIAN LATO
Λίγες ώρες έμειναν για να λάβει ο Χρήστος Μουζακίτης το βραβείο του Golden Boy Web και να γίνει ο πρώτος Έλληνας που το καταφέρνει, με τον 18χρονο χαφ του Ολυμπιακού να δίνει μία απολαυστική συνέντευξη στη Tuttosports.

Ο νεαρός χαφ, αποκάλυψε - μεταξύ άλλων - και τα όνειρά του ως ποδοσφαιριστής.

Διαβάστε περισσότερα στο gazzetta.gr

