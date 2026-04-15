Μπάγερν - Ρεάλ Μαδρίτης: Τι ώρα παίζουν σήμερα - Το κανάλι του αγώνα

Η Μπάγερν Μονάχου φιλοξενεί απόψε (15/04) στο Allianz Arena την Ρεάλ Μαδρίτης στη ρεβάνς για τη φάση των «8» του Champions League με σέντρα στις 22:00 και τηλεοπτική μετάδοση από το MEGA και την Cosmote Sport 2.

Οι Βαυαροί έχουν μεγάλο προβάδισμα για πρόκριση στα ημιτελικά της διοργάνωσης μετά την σπουδαία νίκη τους στο «Μπερναμπέου» με σκορ 2-1.

Ωστόσο, η «Βασίλισσα» έχει κάνει πολλές αντίστοιχες - και μεγαλύτερες - ανατροπές, άρα η αποψινή αναμέτρηση αναμένεται με εξαιρετικό ενδιαφέρον.

Στο άλλο ματς της βραδιάς, η Άρσεναλ είναι έτοιμη να σφραγίσει την πρόκριση στους «4» μετά τη νίκη της με 1-0 στη Λισαβόνα επί της Σπόρτινγκ.