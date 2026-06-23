«Μπαμ» στο ΝΒΑ: Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο στους Χιτ μετά από 13 χρόνια στους Μπακς

ο μεγαλύτερο μεταγραφικό «μπαμ» των τελευταίων ετών στο ΝΒΑ είναι πλέον γεγονός. Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο αποχωρεί από το Μιλγουόκι έπειτα από 13 σεζόν και συνεχίζει την καριέρα του στο Μαϊάμι, σε μια ανταλλαγή που αναμένεται να αλλάξει τις ισορροπίες στο κορυφαίο πρωτάθλημα μπάσκετ του κόσμου.

Σύμφωνα με τον έγκυρο δημοσιογράφο Σαμς Σαράνια, οι Μπακς παραχωρούν τον Έλληνα σούπερ σταρ μαζί με τον Μπόμπι Πόρτις στους Χιτ, λαμβάνοντας ως αντάλλαγμα τους Τάιλερ Χίρο, Κελέλ Γουέρ, Χάιμε Χάκεζ Τζούνιορ και Κασπάρας Γιακουτσιόνις, καθώς και τρεις επιλογές πρώτου γύρου στα ντραφτ, ένα pick swap και μία επιλογή δεύτερου γύρου.

Στο πακέτο περιλαμβάνονται τα unprotected picks πρώτου γύρου του 2031 και του 2033, η 13η επιλογή του φετινού draft, καθώς και δικαιώματα ανταλλαγής επιλογών το 2030. Πρόκειται για μία από τις μεγαλύτερες ανταλλαγές που έχουν πραγματοποιηθεί τα τελευταία χρόνια στο ΝΒΑ.

Με την απόκτηση του Αντετοκούνμπο, οι Χιτ δημιουργούν ένα από τα πιο επιβλητικά δίδυμα ψηλών στη λίγκα, καθώς ο δύο φορές MVP θα συνθέσει μαζί με τον Μπαμ Αντεμπάγιο μια πανίσχυρη front line με πρωταγωνιστικές βλέψεις.

Η συμφωνία αφορά αποκλειστικά τις δύο ομάδες και αναμένεται να οριστικοποιηθεί στις 6 Ιουλίου, με τις δύο πλευρές να διατηρούν τη δυνατότητα να προσθέσουν επιπλέον στοιχεία μέχρι την επίσημη ολοκλήρωσή της.

Οι πληροφορίες που συνέδεαν τον Αντετοκούνμπο με το Μαϊάμι είχαν ενταθεί τις τελευταίες εβδομάδες. Δημοσιεύματα στις ΗΠΑ ανέφεραν ότι οι Μπακς λειτουργούσαν σαν να είχαν ήδη εξασφαλίσει την 13η επιλογή του draft, γεγονός που ενίσχυε τα σενάρια περί διαπραγματεύσεων με τους Χιτ.

Έτσι κλείνει ένα ιστορικό κεφάλαιο για τον «Greek Freak» στο Μιλγουόκι. Σε 13 χρόνια παρουσίας με τη φανέλα των Μπακς, ο Αντετοκούνμπο κατέγραψε κατά μέσο όρο 24,1 πόντους, 9,9 ριμπάουντ, 5 ασίστ, ένα κλέψιμο και ένα μπλοκ ανά αγώνα, ενώ οδήγησε την ομάδα στην κατάκτηση του πρωταθλήματος το 2021.

Η κληρονομιά που αφήνει πίσω του είναι ανεπανάληπτη. Ο Γιάννης αποχωρεί ως ο κορυφαίος παίκτης στην ιστορία του οργανισμού, κατέχοντας την πρώτη θέση σε πόντους, ριμπάουντ, ασίστ, συμμετοχές, λεπτά, μπλοκ, εύστοχες βολές, εύστοχα σουτ και triple-doubles, ενώ βρίσκεται δεύτερος στη λίστα των κλεψιμάτων.

Πλέον, ο νέος σταθμός της καριέρας του βρίσκεται στο Μαϊάμι, όπου θα επιδιώξει να διεκδικήσει ακόμη ένα πρωτάθλημα και να γράψει το επόμενο κεφάλαιο της ήδη θρυλικής πορείας του στο ΝΒΑ.