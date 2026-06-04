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Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο έγινε Τραβόλτα στο Grease σε μία διαφήμιση που έγινε viral

O Γιάννης Αντετοκούμπο πρωταγωνιστεί στη νέα διαφημιστική καμπάνια της Kalshi με εμφάνιση που κανείς δεν φανταζόταν, ως σύγχρονος Τζον Τραβόλτα.

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Γιάννης Αντετοκούμπο ως Τζον Τραβόλτα
Γιάννης Αντετοκούμπο ως Τζον Τραβόλτα | Instagram / giannis_an34
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Μια απρόσμενη εμφάνιση έκανε ο Γιάννης Αντετοκούνμπο μέσα από τη νέα διαφημιστική καμπάνια της Kalshi, της εταιρείας χρηματοοικονομικών υπηρεσιών στην οποία έχει επενδύσει και ο ίδιος, καθώς παρουσιάστηκε σαν ένας άλλος Τζον Τραβόλτα.

Το διαφημιστικό σποτ, διάρκειας ενός λεπτού, ανέβηκε για πρώτη φορά κατά τη διάρκεια του πρώτου αγώνα των τελικών του NBA και αμέσως κατάφερε να κάνει τους πάντες να μιλάνε για αυτό, καθώς ο Greek Freak εμφανίζεται όπως δεν θα τον φανταζόμασταν ποτέ.

Στο ενλόγω διαφημιστικό βλέπουμε τον σούπερ σταρ των Μιλγουόκι Μπακς ως έναν σύγχρονο Τζον Τραβόλτα, σε ένα σκηνικό που έχει φανερές αναφορές στο εμβληματικό μιούζικαλ «Grease», με εκείνον να λέει και στο τέλος πως «λατρεύει να γυρίζει σπίτι».

Μάλιστα τον βλέπουμε να χορεύει, να τραγουδά και να πρωταγωνιστεί σε μια σειρά από αστείες σκηνές με έντονη κινηματογραφική αισθητική.

Φυσικά δεν λείπουν τα αδέλφια του, ΘανάσηςΚώστας και Άλεξ Αντετοκούνμπο, τα οποία εμφανίζονται επίησς σε διάφορα σημεία της καμπάνιας.

Σύμφωνα με τους δημιουργούς της καμπάνιας, η παραγωγή ολοκληρώθηκε σε λιγότερο από έναν μήνα, ενώ η Kalshi εξασφάλισε ειδικά τα δικαιώματα χρήσης του «Grease» προκειμένου να φέρεισ τη ζωή την ιδέα.

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