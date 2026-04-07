Μπανταλόνα - ΑΕΚ: Τι ώρα παίζουν σήμερα - Το κανάλι του αγώνα

Ο πρώτος τελικός πρόκρισης για το Final-4 του BCL για την ΑΕΚ, είναι απόψε που φιλοξενείται στην Ισπανία από την Μπανταλόνα, στο δεύτερο παιχνίδι της προημιτελικής σειράς. Η αναμέτρηση Μπανταλόνα - ΑΕΚ κάνει τζάμπολ στις 20:30 με τηλεοπτική μετάδοση από το Cosmote Sports 4 και ενημέρωση από το liveblog του Gazzetta.

Η ΑΕΚ επικράτησε με 87-84 στο πρώτο παιχνίδι των δύο ομάδων και σήμερα αναζητά τη δεύτερη νίκη που θα τη στείλει στο F4. Η Μπανταλόνα, που θα φιλοξενήσει την τελική φάση, φέτος είναι αήττητη στο γήπεδό της στα ματς που έχει δώσει στο BCL.

Ο προπονητής της «Βασίλισσας», Ντράγκαν Σάκοτα, δήλωσε για τη σημερινή αναμέτρηση με Μπανταλόνα στο Palau Municipal d’Esports de Badalona: «Κάναμε στο γήπεδό μας το πρώτο βήμα. Ήταν σημαντικό για εμάς, που ξεκινήσαμε με νίκη απέναντι στη Μπανταλόνα, στο γήπεδο της οποίας θα διεξαχθεί το F4 του BCL. Εννοείται πως είμαστε υποχρεωμένοι ανεξάρτητα από τις δυνατότητες της αντιπάλου μας, να κάνουμε ό,τι περνά από το χέρι μας αύριο για να πετύχουμε τη νίκη-πρόκριση.

Έχουμε πει από την πρώτη στιγμή, ότι θέλουμε να διακριθούμε στη διοργάνωση. Προφανώς, κάναμε την απαραίτητη ανάλυση για να διορθώσουμε τα λάθη που κάναμε κατά την πρώτη αναμέτρηση. Υπάρχει πολύ καλό κλίμα στην ομάδα μας και αισιοδοξία για την επιτυχία».

