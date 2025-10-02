Μενού

Μπαρτσελόνα: Το ασύλληπτο ρεκόρ που «έσπασε», παρά την ήττα από την Παρί

Οι Καταλανοί το βράδυ της Τετάρτης (1/10), «έσπασαν» ένα ρεκόρ που κρατούσε 81 ολόκληρα χρόνια.

Reader symbol
Newsroom
Παίκτες της Μπαρτσελόνα
Πανηγυρισμοί παικτών της Μπαρτσελόνα | ΑΠΕ-ΜΠΕ/JULIO MUNOZ
  • Α-
  • Α+

Πραγματοποιώντας μια από τις χειρότερες εμφανίσεις της επί εποχής Χάνσι Φλικ, η Μπαρτσελόνα γνώρισε εντός έδρας ήττα με 1-2 από την Παρί Σεν Ζερμέν, στο πλαίσιο της 2ης αγωνιστικής της League Phase του Champions League.

Παρότι προηγήθηκε με εκπληκτικό σε συνδυασμό γκολ του Φεράν Τόρες στο 19ο λεπτό, η πρωταθλήτρια Ισπανίας είδε τον Μαγιουλού να ισοφαρίζει σε 1-1 (38'), την ομάδα του Λουίς Ενρίκε να παίρνει τον έλεγχο του ματς και εν τέλει το τρίποντο, με γκολ στις καθυστερήσεις (90+1') από τον Γκονσάλο Ράμος. Ωστόσο, οι «μπλαουγκράνα» έγραψαν μια σπουδαία επίδοση.

Διαβάστε περισσότερα στο gazzetta.gr

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

Google News

Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Tags

BEST OF LIQUID MEDIA

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ