Μπαρτσελόνα: Το ασύλληπτο ρεκόρ που «έσπασε», παρά την ήττα από την Παρί

Πραγματοποιώντας μια από τις χειρότερες εμφανίσεις της επί εποχής Χάνσι Φλικ, η Μπαρτσελόνα γνώρισε εντός έδρας ήττα με 1-2 από την Παρί Σεν Ζερμέν, στο πλαίσιο της 2ης αγωνιστικής της League Phase του Champions League.
Παρότι προηγήθηκε με εκπληκτικό σε συνδυασμό γκολ του Φεράν Τόρες στο 19ο λεπτό, η πρωταθλήτρια Ισπανίας είδε τον Μαγιουλού να ισοφαρίζει σε 1-1 (38'), την ομάδα του Λουίς Ενρίκε να παίρνει τον έλεγχο του ματς και εν τέλει το τρίποντο, με γκολ στις καθυστερήσεις (90+1') από τον Γκονσάλο Ράμος. Ωστόσο, οι «μπλαουγκράνα» έγραψαν μια σπουδαία επίδοση.
Διαβάστε περισσότερα στο gazzetta.gr
- Το σκάνδαλο που καίει την Κοβέσι, η συμφωνία του Τάκη με τα σούπερ μάρκετ και ο Τσίπρας στη Σορβόνη
- Διεθνείς αντιδράσεις για τον έλεγχο του Global Sumud Flotilla από το Ισραήλ - Στο στόχαστρο και η ελληνική αποστολή
- Κωνσταντίνος Μπογδάνος: Απαντά για τον Πάρη Ρούπο - «Σεβασμός στα εθνικά σύμβολα, είμαι αδιαπραγμάτευτος»
- Βασίλης Παϊτέρης: Ο λόγος που συνελήφθη στην Αθήνα και οδεύει στις φυλακές Λάρισας
Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.