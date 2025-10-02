Μπαρτσελόνα: Το ασύλληπτο ρεκόρ που «έσπασε», παρά την ήττα από την Παρί

Πραγματοποιώντας μια από τις χειρότερες εμφανίσεις της επί εποχής Χάνσι Φλικ, η Μπαρτσελόνα γνώρισε εντός έδρας ήττα με 1-2 από την Παρί Σεν Ζερμέν, στο πλαίσιο της 2ης αγωνιστικής της League Phase του Champions League.

Παρότι προηγήθηκε με εκπληκτικό σε συνδυασμό γκολ του Φεράν Τόρες στο 19ο λεπτό, η πρωταθλήτρια Ισπανίας είδε τον Μαγιουλού να ισοφαρίζει σε 1-1 (38'), την ομάδα του Λουίς Ενρίκε να παίρνει τον έλεγχο του ματς και εν τέλει το τρίποντο, με γκολ στις καθυστερήσεις (90+1') από τον Γκονσάλο Ράμος. Ωστόσο, οι «μπλαουγκράνα» έγραψαν μια σπουδαία επίδοση.

