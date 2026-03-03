Μπαρτσελόνα - Ατλέτικο Μαρδίτης: Η ώρα και το κανάλι του αγώνα

Με «προίκα» το 4-0 από τον πρώτο αγώνα, η Ατλέτικο Μαδρίτης θέλει να σφραγίσει την πρόκρισή της στον τελικό του Copa del Rey, φιλοξενούμενη στο Καμπ Νου. Η αναμέτρηση Μπαρτσελόνα - Ατλέτικο Μαδρίτης αρχίζει στις 22:00 και θα μεταδοθεί από το Action 24 ενώ θα υπάρχει ενημέρωση από το liveblog του Gazzetta.

Στο πρώτο παιχνίδι στη Μαδρίτη, η Ατλέτικο είχε κάνει το... τέλειο ημίχρονο καθώς στο πρώτο μέρος της αναμέτρησης με την Μπαρτσελόνα είχε σκοράρει τέσσερα γκολ πανηγυρίζοντας ένα εντυπωσιακό 4-0 που της δίνει τεράστιο προβάδισμα για την πρόκριση στον τελικό του Κυπέλλου Ισπανίας.

Στον άλλο ημιτελικό, θα αναμετρηθούν, την Τετάρτη, στο Σαν Σεμπαστιάν, Ρεάλ Σοσιεδάδ και Μπιλμπάο, με τη Ρεάλ να έχει τον πρώτο λόγο μετά από 0-1 στο Σαν Μαμές.