Μπαρτζώκας: «Το ότι με έβρισε χυδαία ένας μεγάλος κύριος και είχε δίπλα του παιδάκια μου προκαλεί αηδία»

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας μίλησε για τη νίκη του Ολυμπιακού επί του Περιστερίου, τον Μόντε Μόρις, αλλά και το φραστικό επεισόδιο που είχε με οπαδό στο ημίχρονο.

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας στο παιχνίδι με το Περιστέρι
Ο Γιώργος Μπαρτζώκας στο παιχνίδι με το Περιστέρι | KLODIAN LATO / EUROKINISSI
Ο Γιώργος Μπαρτζώκας ήταν απόλυτα ικανοποιημένος με την εικόνα του Ολυμπιακού απέναντι στο Περιστέρι, όπως φάνηκε και από τις δηλώσεις του μετά το τέλος της αναμέτρησης. Μάλιστα, στο πλαίσιο της συνέντευξης Τύπου, ο Γιώργος Μπαρτζώκας μίλησε για την εικόνα της ομάδας του, τον Μόντε Μόρις, αλλά και το φραστικό επεισόδιο που είχε με οπαδό στο φινάλε του πρώτου ημιχρόνου.

«Θέλω να δώσω συγχαρητήρια στο Περιστέρι για τη φετινή του πορεία, αν δεν κάνω λάθος είναι τέταρτο στην βαθμολογία κι έχει κάνει μεγάλες ευρωπαϊκές εμφανίσεις. Είναι μια ομάδα που έχει καλή εκτέλεση, καλό spacing, ταχύτητα στην πάσα και ευδιάκριτους ρόλους. Αυτό το γεγονός μας έκανε -παρότι όπως καταλαβαίνετε δεν κάναμε καμία προπόνηση, γυρίσαμε από την Βαρκελώνη τα ξημερώματα του Σαββάτου, αλλά καταφέραμε να είμαστε σε επαγρύπνηση, γιατί πιστεύαμε ότι δεν είναι εύκολος ο αντίπαλος.

