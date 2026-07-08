Μπαρτζώκας: «Υπάρχουν οι επιτυχίες του καλοκαιριού και οι επιτυχίες όλης της σεζόν»

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας βρέθηκε στη συνέντευξη Τύπου για του νέου χορηγού του Ολυμπιακού, της νέας φανέλας, αλλά και της απόκτησης του Ζαν Μοντέρο, με τον κόουτς των πρωταθλητών Ελλάδας και Ευρώπης να μιλά στο επίσημο σάιτ των Πειραιωτών για τη νέα σεζόν, την ανανέωσή του και όχι μόνο.

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