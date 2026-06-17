Μπάσιμο του ΣΚΑΪ για τα τηλεοπτικά δικαιώματα της Stoiximan GBL

Τέλος εποχής για ΕΡΤ και Stoiximan GBL όσον αφορά την τηλεοπτική κάλυψη των αγώνων μπάσκετ; Το σίγουρο είναι ότι ο ΣΚΑΪ κάνει γερό μπάσιμο προκειμένου να πάρει τα τηλεοπτικα δικαιώμα του ελληνικού πρωταθλήματος!
Συγκεκριμένα η καινούργια πλατφόρμα του Γιάννη Αλαφούζου η οποία πήρε πρόσφατα τα δικαιώματα του Κυπέλλου Ελλάδας και του Σούπερ Καπ, ετοιμάζεται να μπει δυναμικά και στον χώρο της πορτοκαλί μπάλας.
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