Μπάσιμο του ΣΚΑΪ για τα τηλεοπτικά δικαιώματα της Stoiximan GBL

Τέλος εποχής για ΕΡΤ και Stoiximan GBL όσον αφορά την τηλεοπτική κάλυψη των αγώνων μπάσκετ; Το σίγουρο είναι ότι ο ΣΚΑΪ κάνει γερό μπάσιμο προκειμένου να πάρει τα τηλεοπτικα δικαιώμα του ελληνικού πρωταθλήματος!

Συγκεκριμένα η καινούργια πλατφόρμα του Γιάννη Αλαφούζου η οποία πήρε πρόσφατα τα δικαιώματα του Κυπέλλου Ελλάδας και του Σούπερ Καπ, ετοιμάζεται να μπει δυναμικά και στον χώρο της πορτοκαλί μπάλας.

Διαβάστε περισσότερα στο gazzetta.gr

