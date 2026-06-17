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Μπάσιμο του ΣΚΑΪ για τα τηλεοπτικά δικαιώματα της Stoiximan GBL

Αλλαγή σκηνικού ετοιμάζεται στα τηλεοπτικά δικαιώματα της Stoiximan GBL καθώς το ΣΚΑΪ έχει μπει δυναμικά στην απόκτησή τους.

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Στιγμιότυπο από τον 4ο Τελικό των Play Off ανάμεσα σε Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό
Στιγμιότυπο από τον 4ο Τελικό των Play Off ανάμεσα σε Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό | ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΠΙΡΝΤΑΧΑΣ / EUROKINISSI
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Τέλος εποχής για ΕΡΤ και Stoiximan GBL όσον αφορά την τηλεοπτική κάλυψη των αγώνων μπάσκετ; Το σίγουρο είναι ότι ο ΣΚΑΪ κάνει γερό μπάσιμο προκειμένου να πάρει τα τηλεοπτικα δικαιώμα του ελληνικού πρωταθλήματος!

Συγκεκριμένα η καινούργια πλατφόρμα του Γιάννη Αλαφούζου η οποία πήρε πρόσφατα τα δικαιώματα του Κυπέλλου Ελλάδας και του Σούπερ Καπ, ετοιμάζεται να μπει δυναμικά και στον χώρο της πορτοκαλί μπάλας.

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