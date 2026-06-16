Πότε χαιρετά η Κατερίνα Καραβάτου τον ΑΝΤ1 - Τι θα μεταδίδεται την ώρα της εκπομπής της

Ολοκληρώνεται στο τέλος του μήνα η συνεργασία της Κατερίνας Καραβάτου με το κανάλι του Αμαρουσίου χωρίς βέβαια ακόμη να είναι σαφές πότε θα λήξει και τυπικά το συμβόλαιό της με το κανάλι το οποίο κανονικά είχε διάρκεια μέχρι το Σεπτέμβρη ωστόσο λόγω της μετακίνησης της παρουσιάστριας στην ΕΡΤ θα διακοπεί κοινή συναινέση με τον ΑΝΤ1 λίγο νωρίτερα.

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Το Σάββατο 13 Ιουνίου ενημερώθηκαν όλοι οι συνεργάτες του «Σαββατοκύριακο Παρέα» μπροστά και πίσω από τις κάμερες ότι αποδεσμεύονται από την εκπομπή καθώς ο σταθμός δεν έχει πάρει καμία απόφαση σχετικά με το μέλλον του Σαββατοκύριακου. Εάν δηλαδή θα υπάρχει ψυχαγωγική ή Infotainment εκπομπή. Τα ννεότερα δεδομένα θέλουν το κανάλι να έχει αποφασίσει τη μετακόμιση του «Rouk Zouk» στη μεσημεριανή ζώνη του Σαββατοκύριακου ενώ για την πρωινή ζώνη να εξετάζεται το ενδεχόμενο της δημιουργίας μιας αμιγώς ενημερωτικής εκπομπής. Άλλες πληροφορίες βέβαια αναφέρουν πως στον ΑΝΤ1 θέλουν να δουν πως θα κινηθεί η αγορά τους επόμενους μήνες και ανάλογα στη συνέχεια να αποφασίσουν εάν θα υπάρχει ψυχαγωγική εκπομπή το Σαββατοκύριακο.