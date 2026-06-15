Πιο κοντά στον ΑΝΤ1 φαίνεται να βρίσκεται αυτή τη στιγμή ο Άκης Παυλόπουλος το συμβόλαιο του οποίου με τον ΣΚΑΪ ολοκληρώνεται στο τέλος της τρέχουσας σεζόν. Η πρόταση φέρεται να ήρθε απευθείας από τον Γενικό Διευθυντή Ενημέρωσης του ομίλου ΑΝΤΕΝΝΑ Βασίλη Παπαδρόσο ο οποίος είχε άριστη σχέση με τον δημοσιογράφο κατά τη διάρκεια της συνεργασίας τους στον ΣΚΑΪ. Εκκρεμεί ένα ακόμη ραντεβού με τους ιθύνοντες του τηλεοπτικού σταθμού του Φαλήρου ωστόσο τα δεδομένα αυτής της στιγμής δείχνουν πως ο Άκης Παυλόπουλος από τη νέα σεζόν θα ανήκει στο δυναμικό του ΑΝΤ1. Αυτό σαφώς και δημιουργεί πρόβλημα στην πρωινή ζώνη του ΣΚΑΪ με το σπάσιμο του επιτυχημένου διδύμου Παυλόπουλου – Οικονόμου.

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Αν και δεν είναι ακόμη σαφές το περιεχόμενο της πρότασης του ΑΝΤ1 προς τον Άκη Παυλόπουλο το βασικό σενάριο θέλει τον δημοσιογράφο να μετακινείται στην πρωινή ζώνη του σταθμού ενδεχομένως δίδυμο με τον Παναγιώτη Στάθη. Μεγάλο ερωτηματικό φυσικά παραμένει και αν θα διατηρηθεί ο τίτλος «Καλημέρα Ελλάδα». Την ίδια στιγμή στον ΣΚΑΪ και με πιθανότερη εξέλιξη την αποχώρηση Παυλόπουλου έχουν ήδη αρχίσει να εξετάζονται πιθανές εναλλακτικές για την πρωινή ζώνη με δεδομένη πάντα την παρουσία του Δημήτρη Οικονόμου.