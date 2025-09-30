Μενού

Μπασκόνια – Ολυμπιακός 96 – 102: Ποδαρικό με... 100αρα για τους ερυθρόλευκους

Ιδανική πρεμιέρα στην εφετινή Euroleague για τον Ολυμπιακό, που συνδυάστηκε με μία πολύτιμη απόδραση από τη Βιτόρια.

Νίκη για τον Ολυμπιακό επί της Μπασκόνια | eurokinissi
Έστω κι αν από το +15 (4-19) βρέθηκε να παλεύει με τα... θηρία, στη Βιτόρια, ο Ολυμπιακός ξεκίνησε με εκτός έδρας νίκη και κατοστάρα, 102-96, επί της Μπασκόνια, τη νέα σεζόν στη Euroleague.

Ο Μπαρτζώκας επανέφερε στο παρκέ τους Βεζένκοφ, Φουρνιέ και Μιλουτίνοφ το τελευταίο πεντάλεπτο κι εκείνοι του το ανταπέδωσαν, μετατρέποντας το 92-91 υπέρ των Βάσκων σε 102-96 υπέρ της ομάδας του Πειραιά, με επιμέρους σκορ 11-4 τα τελευταία δυόμιση λεπτά. Είχαν ευστοχήσει σε δύο μεγάλα τρίποντα κατά σειρά ο Βεζένκοφ και ο Τόμας Ουόκαπ.

Δύο παίκτες των «ερυθρόλευκων» σημείωσαν double double, ο Σάσα Βεζένκοφ με 24 πόντους και 13 ριμπάουντ και ο Νίκολα Μιλουτίνοφ με 12 πόντους και 14 ριμπάουντ. Ο Τάιλερ Ντόρσεϊ βγήκε μπροστά σημειώνοντας 21 πόντους (2/8 τρίποντα). Ο Τάισον Ουόρντ στο ντεμπούτο του με τη φανέλα του Ολυμπιακού στη Euroleague σημείωσε 11 πόντους, τους 9 στη 2η περίοδο, όταν οι Βάσκοι κατάφεραν να επιστρέψουν στο ματς. Ο Ουόκαπ μοίρασε 8 ασίστ. 

Το απίστευτο στατιστικό στοιχείο είναι οι 31/32 βολές του Ολυμπιακού. Μόνο ο Ντόρσει έχασε βολή μετρώντας 9/10!

Ο Τιμοτέ Λουβαβού-Καμπαρό ήταν ασταμάτητος για τους Βάσκους σημειώνοντας 23 πόντους με 5/8 τρίποντα. Ο Ντιάλο πρόσθεσε 15 και 14 ο Φόρεστ.

Ο Ολυμπιακός θα μεταβεί από τη Βιτόρια στην ισπανική πρωτεύουσα, ενόψει του αγώνα του με τη Ρεάλ Μαδρίτης, την Πέμπτη (2/10, 21:45), για τη 2η αγωνιστική. 

Δεν πήραν χρόνο συμμετοχής ο Κώστας Αντετοκούνμπο και ο Γιαννούλης Λαρεντζάκης, ενώ στην Αθήνα έμειναν λόγω τραυματισμού οι Σακίλ ΜακΚίσικ και Κίναν Έβανς. \

Τα δεκάλεπτα: 20-27, 48-49, 70-73, 96-102

Μπασκόνια (Πάολο Γκαλμπιάτι): Χάουαρντ 12 (4), Νόουελ 6 (1), Βίγιαρ, Ντιάλο 15,  Σεντεκέρσκις 8 (2), Λουβαβού-Καμπαρό 23 (5), Σπανιόλο, Φόρεστ 14, Ντιοπ 3, Φρις 8 (2), Γιοκσίμοβιτς, Σάμανιτς 7 (1).

Ολυμπιακός (Γιώργος Μπαρτζώκας): Ουόκαπ 5 (1), Ουόρντ 11 (1), Λι 4, Βεζένκοφ 24 (2), Παπανικολάου, Ντόρσεϊ 21 (2), Πίτερς 7 (1), Μιλουτίνοφ 12, Χολ 8, Φουρνιέ 10.

 

