Μπέβερλι: Αυτά έκανε στο ντεμπούτο του με τον ΠΑΟΚ

Ο Αμερικανός γκαρντ φόρεσε για πρώτη φορά τη φανέλα του ΠΑΟΚ και πήρε την «πρώτη γεύση» από τη νέα του ομάδα.

Ο «δικέφαλος» νίκησε με χαρακτηριστική ευκολία τον Πανιώνιο με 106-88 για την 11η αγωνιστική της Stoiximan GBL και ο πρώην NBAer βρέθηκε στο παρκέ για 21:20 λεπτά.

Σε αυτό το διάστημα μέτρησε 7 πόντους έχοντας 1/1 δίποντο, 1/6 τρίποντα, 2/3 βολές, 6 ασίστ, 3 ριμπάουντ, 2 κλεψίματα και 3 λάθη.

