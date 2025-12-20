Μενού

Μπέβερλι: Αυτά έκανε στο ντεμπούτο του με τον ΠΑΟΚ

Ο ΠΑΟΚ επικράτησε εύκολα στη Θεσσαλονίκη του Πανιωνίου με 106-88 και ο Πάτρικ Μπέβερλι πραγματοποίησε την παρθενική του εμφάνιση με τον «δικέφαλο».

Πάτρικ Μπέβερλι
Πάτρικ Μπέβερλι | Eurokinissi
Ο Αμερικανός γκαρντ φόρεσε για πρώτη φορά τη φανέλα του ΠΑΟΚ και πήρε την «πρώτη γεύση» από τη νέα του ομάδα.

Ο «δικέφαλος» νίκησε με χαρακτηριστική ευκολία τον Πανιώνιο με 106-88 για την 11η αγωνιστική της Stoiximan GBL και ο πρώην NBAer βρέθηκε στο παρκέ για 21:20 λεπτά.

Σε αυτό το διάστημα μέτρησε 7 πόντους έχοντας 1/1 δίποντο, 1/6 τρίποντα, 2/3 βολές, 6 ασίστ, 3 ριμπάουντ, 2 κλεψίματα και 3 λάθη.

