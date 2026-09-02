Μπέιλι: Ολυμπιακός - Έκλεισε ο Τζαμαϊκανός σύμφωνα με τον Ρομάνο

Ο Φαμπρίτσιο Ρομάνο «χτύπησε» κι έκανε γνωστό πως ο Ολυμπιακός έκλεισε τη συμφωνία για την απόκτηση του Λίον Μπέιλι από την Άστον Βίλα.
Ο 29χρονος Τζαμαϊκανός εξτρέμ είναι στον δρόμο για την Ελλάδα προκειμένου να περάσει ιατρικές εξετάσεις και να ολοκληρώσει το τυπικό σκέλος της μεταγραφής του.
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