Μπέτις - Παναθηναϊκός 4-0: Τα highlights της αναμέτρησης στην Ισπανία

Ο Παναθηναϊκός γνώρισε την ήττα στην Ανδαλουσία από τη Μπέτις με 4-0 και αποκλείστηκε από συνέχεια του  Europa League.

Μπέτις - Παναθηναϊκός 4-0 highlights
Μπέτις - Παναθηναϊκός 4-0
Το ευρωπαϊκό ταξίδι του Παναθηναϊκού ολοκληρώθηκε στην Ανδαλουσία εκεί που οι «πράσινοι» ηττήθηκαν με 4-0 από τη φορμαρισμένη Μπέτις, στη ρεβάνς της φάσης των «16» του Europa League.

Η ισπανική ομάδα προηγήθηκε μόλις στο 8ο λεπτό όταν το σουτ του Κούτσο Ερνάντεθ χτύπησε στο οριζόντιο δοκάρι, ο Λαφόν άργησε να βγάλει αντίδραση κι ο Ρουιμπάλ που πήρε το «ριμπάουντ» από κοντά έκανε το 1-0. Στο 45+1' ο Άμραμπατ με ένα πολύ ωραίο μακρινό σουτ, που βρήκε πάνω και σε παίκτη του Παναθηναϊκού έκανε το 2-0. Στο δεύτερο ημίχρονο η Μπέτις με τρομερή ψυχολογία πλέον, βρήκε άλλα δύο γκολ με τον Κούτσο Ερνάντεθ στο 53’ και με τον Άντονι στο 66’ για το τελικό 4-0.

