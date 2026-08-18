Μπισιβού - Ολυμπιακός: Πρόταση για τον δανεισμό του από την Μπαρτσελόνα

Ο Ολυμπιακός έχει φουλάρει στον μεταγραφικό σχεδιασμό του και μία από τις θέσεις που κοιτά είναι αυτή του εξτρέμ, ειδικά από τη στιγμή που η Κρασνοντάρ ετοιμάζεται να επανέλθει δυναμικά για τον Ζέλσον Μάρτινς.

Σύμφωνα με πληροφορίες από την Ισπανία, οι Πειραιώτες έχουν κάνει κίνηση για τον δανεισμό του Τζέσι Μπισιβού από την Μπαρτσελόνα για τη φετινή σεζόν.

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