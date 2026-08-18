Ξέχνα την Καραϊβική: Μάντεψε ποια ελληνική παραλία είναι η 2η καλύτερη στον πλανήτη

Όχι, δεν βρίσκεται στις Σεϋχέλλες ούτε στις Μπαχάμες. Η 2η καλύτερη παραλία στον πλανήτη για το 2026 (και Νο. 1 στην Ευρώπη) βρίσκεται στη νοτιοδυτική Κρήτη, έχει ροζ άμμο, ρηχά γαλαζοπράσινα νερά και πας κυριολεκτικά περπατώντας μέσα στη θάλασσα. Aυτό το όνειρο που μόλις περιγράψαμε δεν είναι άλλο πέρα από το Ελαφονήσι.

Σύμφωνα με το Global Beach Index 2026 του beach.com, η Κρήτη σάρωσε τις παγκόσμιες κατατάξεις, εκτοπίζοντας εξωτικούς προορισμούς-μεγαθήρια.

Μάλιστα, το Ελαφονήσι δεν ήταν η μόνη ελληνική εκπροσώπηση, αφού ο νομός Χανίων έστειλε συνολικά τρεις παραλίες στο παγκόσμιο Top 25:

Ελαφονήσι (Νο. 2): Η απόλυτη ροζ λιμνοθάλασσα που θυμίζει εξωτικό σκηνικό και προστατεύεται από το δίκτυο Natura 2000.

Φαλάσαρνα (Νο. 14): Απέραντη χρυσή άμμος, άγρια ομορφιά και ένα από τα πιο εντυπωσιακά ηλιοβασιλέματα της Μεσογείου.

Μπάλος (Νο. 21): Το απόλυτο καρτ ποστάλ της Γραμβούσας με τα κρυσταλλικά, αβαθή νερά και τα θρυμματισμένα κοράλλια.

Οι 25 ομορφότερες παραλίες του κόσμου σύμφωνα με το beach.com:

Τρανκ Μπέι, (Σεντ Τζον), Αμερικανικές Παρθένες Νήσοι

Ελαφονήσι (Κρήτη), Ελλάδα

Γκρέις Μπέι, Τερκς και Κάικος

Φλαμένκο (Πουέρτο Ρίκο), ΗΠΑ

Γκόλντεν Χορν, Κροατία

Παλόλεμ, Ινδία

Σάντι Πόιντ Εθνικό Καταφύγιο Άγριας Ζωής (Σεντ Κρουά), Αμερικανικές Παρθένες Νήσοι

Μπαλάνδρα, Μεξικό

Φαλέσια, Πορτογαλία

Ιγκλ Μπιτς, Αρούμπα

Γκαλφ Σορς (Αλαμπάμα), ΗΠΑ

Μπόουλντερς, Νότια Αφρική

Πλάγια ντε Κοφέτε, Ισπανία

Φαλάσαρνα (Κρήτη), Ελλάδα

Χάντινγκτον (Καλιφόρνια), ΗΠΑ

Σέβεν Μάιλ, Νησιά Κέιμαν

Μάγκενς (Σεντ Τόμας), Αμερικανικές Παρθένες Νήσοι

Μον Τσουασί, Μαυρίκιος

Σου Τζιουντέου (Σαρδηνία), Ιταλία

Τροπικού του Καρκίνου, Μπαχάμες

Μπάλος (Κρήτη), Ελλάδα

Πάρκο Σάουθ Βέρο Μπιτς (Φλόριντα), ΗΠΑ

Κας Αμπάο, Κουρασάο

Μπέιμπι Μπιτς, Αρούμπα

Μασπαλόμας (Γκραν Κανάρια), Ισπανία



Αυτή είναι η παραλία που πήρε την πρωτιά και έριξε το Ελαφονήσι στη δεύτερη θέση: