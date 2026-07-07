Μενού

Μπόνγκα: Αλλάζει κέλυφος

Μέσα σε μικρό χρονικό διάστημα, το front office του Παναθηναϊκού και ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς απάντησαν στα μεγάλα ερωτήματα της περυσινής σεζόν αλλάζοντας με το «καλημέρα» το κέλυφος του ρόστερ των πρασίνων.

Reader symbol
Newsroom
Άιζακ Μπόνγκα
Ο Άιζακ Μπόνγκα | Eurokinissi/ΑΡΓΥΡΩ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ
  • Α-
  • Α+
Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης.
Προσθήκη του reader.gr στην Google

H απόκτηση του Άιζακ Μπόνγκα αποτελεί την πιο σημαντική κίνηση προς αυτήν την κατεύθυνση.

Το «τριφύλλι» κέρδισε μια ακόμα μάχη στη μεταγραφική αρένα της Ευρωλίγκας, αποκτώντας έναν παίχτη που αποτέλεσε στόχο αρκετών ομάδων της ελίτ. Στο σύγχρονο μπάσκετ άλλωστε, αθλητές με το προφίλ του Μπόνγκα είναι περιζήτητοι καθώς λειτουργούν ως «συγκολλητικό υλικό» και ανοίγουν σημαντικά τη γκάμα επιλογών σε επίπεδο σχημάτων και αμυντικών τακτικών για τους προπονητές.

Διαβάστε περισσότερα στο gazzetta.gr

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

Google News

Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Tags
Φόρτωση BOLM...

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ