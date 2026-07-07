Μπόνγκα: Αλλάζει κέλυφος

H απόκτηση του Άιζακ Μπόνγκα αποτελεί την πιο σημαντική κίνηση προς αυτήν την κατεύθυνση.
Το «τριφύλλι» κέρδισε μια ακόμα μάχη στη μεταγραφική αρένα της Ευρωλίγκας, αποκτώντας έναν παίχτη που αποτέλεσε στόχο αρκετών ομάδων της ελίτ. Στο σύγχρονο μπάσκετ άλλωστε, αθλητές με το προφίλ του Μπόνγκα είναι περιζήτητοι καθώς λειτουργούν ως «συγκολλητικό υλικό» και ανοίγουν σημαντικά τη γκάμα επιλογών σε επίπεδο σχημάτων και αμυντικών τακτικών για τους προπονητές.
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