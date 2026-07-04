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Μπόνγκα: Μπάχαλο με τη μεταγραφή του από την Παρτίζαν

Ένα μπάχαλο έχει δημιουργηθεί με τη μεταγραφή του Άιζακ Μπόνγκα, με τη ρήτρα του να μην έχει πληρωθεί ακόμα και τον Παναθηναϊκό να θέλει τον παίκτη.

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Μπόνγκα
Άιζακ Μπόνγκα | Eurokinissi / Αργυρώ Αναστασίου
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Τεράστιο ενδιαφέρον υπάρχει για τον Άιζακ Μπόνγκα από ομάδες της EuroLeague και έχει γίνει ένα... μπάχαλο, λόγω Παρτίζαν. Η σερβική ομάδα, βιάστηκε να ανακοινώσει την αποχώρησή του από τον σύλλογο, καθώς ακόμα δεν έχει πληρωθεί η ρήτρα του.

Όπως έγραψε και η Παρτίζαν στα social media, o Γερμανός ενημέρωσε ότι θα φύγει από την ομάδα, καθώς μιλάει με κάποιους συλλόγους που είναι διατεθειμένοι να πληρώσουν τη ρήτρα αποδέσμευσης, η οποία αγγίζει τις 700 χιλιάδες ευρώ. Ωστόσο, ακόμα δεν είχε κλείσει κάπου, κάτι το οποίο σημαίνει ότι οι Σέρβοι, βιάστηκαν να ανακοινώσουν την αποχώρησή του.

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