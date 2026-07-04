Μπόνγκα: Μπάχαλο με τη μεταγραφή του από την Παρτίζαν

Τεράστιο ενδιαφέρον υπάρχει για τον Άιζακ Μπόνγκα από ομάδες της EuroLeague και έχει γίνει ένα... μπάχαλο, λόγω Παρτίζαν. Η σερβική ομάδα, βιάστηκε να ανακοινώσει την αποχώρησή του από τον σύλλογο, καθώς ακόμα δεν έχει πληρωθεί η ρήτρα του.
Όπως έγραψε και η Παρτίζαν στα social media, o Γερμανός ενημέρωσε ότι θα φύγει από την ομάδα, καθώς μιλάει με κάποιους συλλόγους που είναι διατεθειμένοι να πληρώσουν τη ρήτρα αποδέσμευσης, η οποία αγγίζει τις 700 χιλιάδες ευρώ. Ωστόσο, ακόμα δεν είχε κλείσει κάπου, κάτι το οποίο σημαίνει ότι οι Σέρβοι, βιάστηκαν να ανακοινώσουν την αποχώρησή του.
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