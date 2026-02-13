Παρτίζαν: Ο Οσετκόφσκι βρέθηκε τελικά θετικός σε έλεγχο ντόπινγκ

Η Παρτίζαν χάνει τον Ντίλαν Οσετκόφσκι, ο οποίος τιμωρήθηκε με ποινή αποκλεισμού από την Ισπανική Υπηρεσία Αντιντόπινγκ, έπειτα από θετικό δείγμα απαγορευμένης ουσίας που λήφθηκε το 2023.

Όπως ενημέρωσαν επίσημα οι Σέρβοι, ο Οσετκόφσκι δεν θα απουσιάσει μόνο από το παιχνίδι της Παρασκευής 13/2 με τη Ρεάλ, αλλά θα παραμείνει εκτός ομάδας μέχρι να προκύψει νεότερη ενημέρωση.

