Παρτίζαν: Ο Οσετκόφσκι βρέθηκε τελικά θετικός σε έλεγχο ντόπινγκ

Η Παρτίζαν χάνει τον Ντίλαν Οσετκόφσκι, ο οποίος τιμωρήθηκε με ποινή αποκλεισμού από την Ισπανική Υπηρεσία Αντιντόπινγκ, έπειτα από θετικό δείγμα απαγορευμένης ουσίας που λήφθηκε το 2023.
Όπως ενημέρωσαν επίσημα οι Σέρβοι, ο Οσετκόφσκι δεν θα απουσιάσει μόνο από το παιχνίδι της Παρασκευής 13/2 με τη Ρεάλ, αλλά θα παραμείνει εκτός ομάδας μέχρι να προκύψει νεότερη ενημέρωση.
