Μπορεί ο Κωνσταντέλιας να ξεπεράσει τα 40 εκατομμύρια της μεταγραφής Κωστούλα;

Το ελληνικό ποδόσφαιρο και ο ΠΑΟΚ ειδικότερα, ζει στον αστερισμό του Γιάννη Κωνσταντέλια. Ενός παίκτη που, κατά κοινή αποδοχή, αποτελεί τον καλύτερο Έλληνα ποδοσφαιριστή, όχι μόνο της Super League, αλλά και γενικότερα.

Λογικό είναι, λοιπόν, κάθε τόσο να προκύπτουν διάφορα μεταγραφικά σενάρια για το μέλλον του, τα οποία, με τον έναν ή τον άλλον τρόπο, ο ίδιος φροντίζει να… «σβήνει», παραμένοντας στον «Δικέφαλο» της καρδιάς του.

Τα ερωτήματα που προκύπτουν είναι τα εξής: Με πόσα χρήματα μπορεί να πουληθεί; Και μπορεί να σπάσει το ρεκόρ μεταγραφής Έλληνα ποδοσφαιριστή, που αυτή τη στιγμή κατέχει ο Μπάμπης Κωστούλας, λόγω της καλοκαιρινής μεταγραφής του από τον Ολυμπιακό στη Μπράιτον, έναντι 40 εκατομμυρίων ευρώ;

Διαβάστε περισσότερα στο gazzetta.gr