Το «μπρος-πίσω» της Euroleague εκθέτει το προϊόν της

Η απόφαση της Euroleague να επιστρέψουν η Μακάμπι Τελ Αβίβ και η Χάποελ Τελ Αβίβ του Δημήτρη Ιτούδη στο Ισραήλ για τη διεξαγωγή των εντός έδρας αγώνων τους στις αρχές του Δεκέμβρη του 2025 αποδείχθηκε πολύ βιαστική και πρόχειρη.

Είναι μια απόφαση που εκθέτει την ίδια τη διοργάνωση, εγείροντας ζητήματα για την αξιοπιστία, τη συνέπεια και την ισονομία που οφείλει να διασφαλίζει σε όλους όσους λαμβάνουν μέρος.

