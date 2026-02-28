Μενού

Το «μπρος-πίσω» της Euroleague εκθέτει το προϊόν της

Ο Γιάννης Πάλλας εστιάζει στη νέα εξέλιξη που φέρνει ξανά τη Μακάμπι και τη Χάποελ Τελ Αβίβ μακριά από το Ισραήλ για τους αγώνες της Euroleague, γεγονός που πλήττει την αξιοπιστία της διοργάνωσης

Ευρωλίγκα
Τζάμπολ σε αγώνα Ευρωλίγκας | Eurokinissi
Η απόφαση της Euroleague να επιστρέψουν η Μακάμπι Τελ Αβίβ και η Χάποελ Τελ Αβίβ του Δημήτρη Ιτούδη στο Ισραήλ για τη διεξαγωγή των εντός έδρας αγώνων τους στις αρχές του Δεκέμβρη του 2025 αποδείχθηκε πολύ βιαστική και πρόχειρη.

Είναι μια απόφαση που εκθέτει την ίδια τη διοργάνωση, εγείροντας ζητήματα για την αξιοπιστία, τη συνέπεια και την ισονομία που οφείλει να διασφαλίζει σε όλους όσους λαμβάνουν μέρος.

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ