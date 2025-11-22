Μύκονος - Παναθηναϊκός LIVE για την 8η αγωνιστική στο μπάσκετ

Συνέχεια στο νικηφόρο σερί του θέλει να δώσει ο Παναθηναϊκός που φιλοξενείται από τη νεοφώτιστη Μύκονο για την 8η αγωνιστική της Stoiximan GBL. Μύκονος - Παναθηναϊκός LIVE στις 16:00 με τηλεοπτική μετάδοση από την ΕΡΤ2 Σπορ και ενημέρωση από το liveblog του Gazzetta.

Μύκονος - Παναθηναϊκός Live Streaming

Μύκονος - Παναθηναϊκός LIVE

Η Μύκονος έχει αρχίσει με εξαιρετικό τρόπο της παρθενική σεζόν της στη Stoiximan GBL και ένα μοτίβο «μία ήττα, μία νίκη». Έτσι έφτασε στο 3-3 χωρίς να έχει κάνει σερί νικών ή ηττών. Προέρχεται από την εντός έδρας νίκη επί του Πανιωνίου.

Ο Παναθηναϊκός προέρχεται από την εντός έδρας νίκη επί του Άρη με την οποία έφτασε τις τέσσερις διαδοχικές στο Πρωτάθλημα. Σε αυτά τα παιχνίδια (Κολοσσός, Προμηθέας, Περιστέρι, Άρης) είχε παθητικό 71,5 πόντων παρότι οι αντίπαλοι του είχαν 42/103 τρίποντα (40,77%).