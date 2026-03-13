Πέθανε ο Γιάννης Ευσταθίου του συγκροτήματος O.P.A.

Πέθανε ο μουσικός Γιάννης Ευσταθίου, ιδρυτικό μέλος του συγκροτήματος O.P.A. που άφησαν το στίγμα τους στη μουσική σκηνή της δεκαετίας του 1990. Σε ένα από τα πιο γνωστά τους κομμάτια το «Μες τα δυο της μάτια» είχαν συνεργαστεί με την Χαρούλα Αλέξίου.

Ο θάνατός του γνωστοποιήθηκε μέσα από τα μηνύματα αποχαιρετισμού των φίλων του στα social media.

Ο Γιώργος Γκικοδήμας, συνιδρυτής του συγκροτήματος, έγραψε στο Facebook: «Γιάννη, να μας χαμογελάς από εκεί πάνω… RIP», αναφέροντας ότι ο Γιάννης Ευσταθίου πέθανε το πρωί της Πέμπτης (12/3).

Ανάρτηση για την απώλεια του μουσικού έκανε και ο Λεωνίδας Καραπαλής γράφοντας:

«Μόλις έμαθα με βαθιά λύπη για την απώλεια ενός από τους καλύτερους φίλους μου, του Γιάννη Ευστάθιου. Για όσους ίσως δεν το γνωρίζουν, ο Γιάννης ήταν ένας από τους δύο των O.P.A., ενός συγκροτήματος που άφησε το δικό του αποτύπωμα στη δεκαετία του ’90. Ακόμη νωρίτερα, από τη δεκαετία του ’80, είχε ήδη γράψει τη δική του ιστορία με τους Dreamer and The Full Moon.

Γιάννη μου… καλό σου ταξίδι. Θα σε θυμάμαι πάντα με αγάπη και σεβασμό. Θερμά συλλυπητήρια στην οικογένεια και στους ανθρώπους που τον αγάπησαν».

Ποιοι ήταν οι O.P.A.

Οι O.P.A. (πλήρες όνομα: Oppressive People Attack) έδρασαν για περίπου μία δεκαετία (1988 - 1998).

Αποτελούνταν από τον Γιώργο Γκικοδήμα στα φωνητικά και τον Γιάννη Ευσταθίου στη σύνθεση, ενορχήστρωση, πλήκτρα και άλλα όργανα. Η μουσική τους είχε στοχεία rap, ηλεκτρονικής, techno και techno pop. Χαρακτηρίζονταν από τους τολμηρούς στίχους τους σχετικά με την αγάπη και την κοινωνία, αλλά και την εναλλαγή της ελληνικής και της αγγλικής γλώσσας.