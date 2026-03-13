Ελένη Μενεγάκη: Σπάει τη σιωπή της για τις φήμες χωρισμού - «Το θέμα τελειώνει εδώ»

Στα πολλά χρόνια της πορείας της η Ελένη Μενεγάκη δεν απαντά ποτέ δημόσια για προσωπικές της υποθέσεις. Ωστόσο, αυτή τη φορά η παρουσιάστρια έκανε μια εξαίρεση βλέποντας το όνομά της να πρωταγωνιστεί σε δημοσιεύματα περί χωρισμού της με τον Μάκη Παντζόπουλο.

Η Ελένη Μενεγάκη διέψευσε κατηγορηματικά όσα γράφονται χαρακτηρίζοντάς τα «ανυπόστατα» και «ψευδή» και προειδοποίησε όσους προτίθενται να συνεχίσουν την αναπαραγωγή τους.

Η διάψευση της Ελένης Μενεγάκη στις φήμες χωρισμού

«Τις τελευταίες ώρες κυκλοφορούν σε ιστοσελίδες, μέσα κοινωνικής δικτύωσης αλλά και σε τηλεοπτικές εκπομπές αναφορές και «πληροφορίες» που αφορούν την προσωπική μου ζωή. Οφείλω να δηλώσω ξεκάθαρα ότι πρόκειται για απολύτως ψευδή και ανυπόστατα δημοσιεύματα.

Στα 30 χρόνια της επαγγελματικής μου πορείας δεν έχω επιλέξει ποτέ να απαντώ σε φήμες ούτε να εκθέτω την προσωπική μου ζωή στη δημόσια συζήτηση. Η στάση αυτή παραμένει η ίδια και σήμερα.

Με τον σύζυγό μου πορευόμαστε μαζί εδώ και 17 χρόνια, με σεβασμό στην οικογένειά μας και χωρίς ποτέ να έχουμε δώσει το παραμικρό δικαίωμα για τέτοιου είδους σενάρια. Η αναπαραγωγή ανυπόστατων ισχυρισμών που αφορούν την οικογένειά μου – και ιδιαίτερα όταν σε αυτή υπάρχει και ένα μικρό παιδί – ξεπερνά κάθε όριο.

Η προσωπική μου ζωή δεν αποτελεί θέμα δημόσιου σχολιασμού. Το θέμα τελειώνει εδώ.

Σε διαφορετική περίπτωση, επιφυλάσσομαι για την άσκηση κάθε νόμιμου δικαιώματός μου απέναντι σε όσους συνεχίσουν να διακινούν ή να αναπαράγουν ψευδή και συκοφαντικά δημοσιεύματα» έγραψε η Ελένη Μενεγάκη.

Η Ελένη Μενεγάκη διαψεύδει με ανάρτησή της τις φήμες χωρισμού. | Instagram/ elenimenegaki