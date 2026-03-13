Νέες πληροφορίες έρχονται στο φως, σχετικά με την τραγωδία που συνέβη στη Θεσσαλονίκη, με τον 20χρονο που κατέληξε μετά από μαχαίρωμα στην πλάτη.

Όπως μεταδίδει η ΕΡΤ, πιθανώς του είχαν στήσει ενέδρα και τον περίμεναν σε ένα στενό. Όπως λένε κάτοικοι της περιοχής ακούσανε κάποιους να τρέχουν. Ακολούθως οι δράστες, που εκτιμάται ότι είναι πάνω από τρεις, τον ακινητοποίησαν στο τέλος του δρόμου και τον μαχαίρωσαν.

Κάτοικοι της περιοχής αναφέρουν ότι άκουσαν φωνές και έβλεπαν για πάνω από 40 λεπτά τους διασώστες, να προσπαθούν να σώσουν τον 20χρονο, πριν καταλήξει. Μαρτυρίες αναφέρουν ότι κατέληξε στο σημείο, πριν πάει στο νοσοκομείο.

Πληροφορίες για εμπλοκή στους «αυτόκλητους τιμωρούς»

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο νεαρός φέρεται να είναι μέλος της ομάδας των «αυτόκλητων τιμωρών», που δρούσε στη Θεσσαλονίκη.

Το όνομα του θύματος, ήταν στην μεγάλη δικογραφία, που είχε σχηματιστεί πρόσφατα στη Θεσσαλονίκη και περιελάμβανε δέκα άτομα, τους αυτόκλητους τιμωρούς παιδόφιλων και παιδεραστών.

Η συμμορία φέρεται να είχε οργανώσει συγκεκριμένη μέθοδο δράσης, δημιουργώντας ψεύτικα προφίλ με γυναικεία στοιχεία στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Μέσω αυτών προσέγγιζαν κυρίως ανήλικα άτομα, κανονίζοντας συναντήσεις με διάφορες προφάσεις, όπως δήθεν αγγελίες πώλησης κινητού τηλεφώνου ή ερωτικά ραντεβού.

Αφού παγίδευαν τα θύματα, τα οδηγούσαν σε άλσος στην περιοχή της Πολύχνης, όπου σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες τα ξυλοκοπούσαν και τους αφαιρούσαν προσωπικά αντικείμενα.

Σε μία από τις πιο σοκαριστικές περιπτώσεις, φέρεται να ανάγκασαν ένα από τα θύματα να γδυθεί, ενώ κατέγραφαν το περιστατικό σε βίντεο.

Όλα τα ενδεχόμενα ανοιχτά

Σύμφωνα με πληροφορίες του ΣΚΑΪ όλα τα ενδεχόμενα για την ενέδρα που έστησαν στον 20χρονο που τραυματίστηκε θανάσιμα με μαχαίρι είναι ανοιχτά. Την υπόθεση έχει αναλάθει η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος. Υπάρχουν ισχυρές ενδείξεις ότι δεν είναι πολλές οι πιθανότητες να πρόκειται για δολοφονία με οπαδικό κίνητρο.

Βίντεο-ντοκουμέντο από την επίθεση

Σε βίντεο που παρουσίασε η ΕΡΤ φαίνεται ο 20χρονος να φτάνει στο σημείο και να σωριάζεται στο έδαφος. Οι φίλοι του και ένας ακόμα άνθρωπος στέκονται επίσης στο σημείο και κάλεσαν ασθενοφόρο, όταν καταλαβαίνουν ότι ο 20χρονος έχει χάσει τις αισθήσεις του.

Το σημείο της φονικής επίθεσης

Βίντεο από το σημείο της φονικής επίθεσης παρουσίασε το Orange Press Agency.

​Το περιστατικό έγινε γνωστό γύρω στις 22:00, όταν η Άμεση Δράση δέχθηκε κλήση για έναν αιμόφυρτο άνδρα που βρισκόταν στο οδόστρωμα επί της οδού Αργοναυτών. Ο νεαρός έφερε σοβαρά τραύματα από μαχαίρι στην πλάτη και, παρά την άμεση άφιξη των δυνάμεων της ΕΛ.ΑΣ. και των διασωστών του ΕΚΑΒ στο σημείο, τελικά κατέληξε. Οι αστυνομικές έρευνες βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη για την ταυτοποίηση των δραστών και την πλήρη διαλεύκανση των αιτιών της τραγωδίας.