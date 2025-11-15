Μύκονος - Πανιώνιος LIVE για την 7η αγωνιστική στο μπάσκετ

Στη Μύκονο, με την αναμέτρηση Μύκονος - Πανιώνιος, αρχίζει το πρόγραμμα της 7ης αγωνιστικής στη Stoiximan GBL. Η αναμέτρηση κάνει τζάμπολ στις 16:00, θα μεταδοθεί ζωντανά από το ΕΡΤ 2 Σπορ, ενώ υπάρχει ενημέρωση και από το liveblog του Gazzetta.
Ένα παιχνίδι που μοιάζει σημαντικό για την «οικονομία» του Πρωταθλήματος δεδομένου ότι από τη μία πλευρά βρίσκεται η νεοφώτιστη ομάδα των Κυκλάδων που είχε δύο νίκες στα πρώτα πέντε παιχνίδια της ενώ εκείνη της Νέας Σμύρνης παραμένει χωρίς επιτυχία έπειτα από έξι αγώνες. Ο Πανιώνιος βρίσκεται για τρίτη φορά στην ιστορία του στο επαγγελματικό Πρωτάθλημα στο 0-6 μετά από τις σεζόν 2014-15 και 2017-18.
Οι δύο ομάδες θα αναμετρηθούν για πρώτη φορά στο πλαίσιο της Stoiximan GBL, ωστόσο δεν είναι άγνωστες μεταξύ τους. Στην περίοδο 2023-24 και στο πλαίσιο της Elite League μοιράστηκαν τις νίκες στις έδρες τους. Ο Πανιώνιος επικράτησε στις 4 Νοεμβρίου 2023 εντός έδρας με 86-61 και η Μύκονος στις 10 Φεβρουαρίου 2024 στη δική της έδρας με 75-73. Ο Νίκος Γκίκας είναι ο μόνος που απέμεινε στα ρόστερ των δύο ομάδων από τότε.
