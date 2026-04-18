Μύκονος - Περιστέρι: Τι ώρα παίζουν σήμερα - Το κανάλι του αγώνα

Στη Μύκονο ανοίγει η αυλαία της 25ης αγωνιστικής της Stoiximan GBL, εκεί που η τοπική ομάδα υποδέχεται το Περιστέρι που προέρχεται από μεγάλο σερί νικών. Η αναμέτρηση Μύκονος - Περιστέρι κάνει τζάμπολ στις 16:00 με τηλεοπτική μετάδοση από το ERTSPORTS 1 και ενημέρωση από το liveblog του Gazzetta.

Παρότι κέρδισε μόνο ένα από τα επτά τελευταία παιχνίδια της, η Μύκονος εξακολουθεί να βρίσκεται στις θέσεις που οδηγούν στα playoffs της Stoiximan GBL. Αν τα καταφέρει, θα γίνει η 7η ομάδα στην ιστορία του επαγγελματικού Πρωταθλήματος που στην πρώτη σεζόν της σε αυτό, κατάφερε να βρεθεί στην post season. Είναι κάτι που έκαναν το 1999 η Νήαρ Ηστ και το Μαρούσι, το 2014 η Κηφισιά, το 2015 ο Κόροιβος και το 2019 Ήφαιστος και Χολαργός.

Το Περιστέρι συμπλήρωσε 2,5 μήνες αήττητο αφού μετά από την εκτός έδρας ήττα από τον Ολυμπιακό στις 31 Ιανουαρίου μετράει επτά διαδοχικές νίκες, σερί που έκανε για πρώτη φορά μετά από επτά χρόνια αφού είχε μπει στο Πρωτάθλημα της σεζόν 2018-19 με 7-0. Οι «κυανοκίτρινοι» έχουν μπροστά τους και το εξ αναβολής παιχνίδι με τον Άρη, ενώ θα κάνουν το «ρεπό» τους στην τελευταία αγωνιστική. Το αυριανό θα είναι έτσι το τελευταίο, εκτός έδρας παιχνίδι τους.

Το πρόγραμμα της 25ης αγωνιστικής

Σάββατο 18 Απριλίου

Μύκονος - Περιστέρι 16:00

Μαρούσι - Κολοσσός 16:00

Καρδίτσα - Προμηθέας 18:15

Ηρακλής - ΠΑΟΚ 18:15

Κυριακή 19 Απριλίου

Ολυμπιακός - Άρης 13:00

Πανιώνιος - ΑΕΚ 16:00

Η βαθμολογία της GBL

1. Ολυμπιακός 22-0

2. Παναθηναϊκός 18-5

3. ΑΕΚ 15-7

4. ΠΑΟΚ 15-7

5. Άρης 13-8

6. Περιστέρι 13-9

7. Μύκονος 8-14

8. Ηρακλής 8-14

----------------------------

9. Κολοσσός 7-15

10. Προμηθέας 7-15

11. Καρδίτσα 6-16

12. Πανιώνιος 6-16

----------------------------

13. Μαρούσι 5-17