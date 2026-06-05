Επιτέλους τεράστιες αυξήσεις μισθών, αλλά μόνο για ιερείς: «Μπόνους» έως και 95% με το άρθρο 56

Τις ανοδικές αλλαγές που πολλοί βιοπαλαιστές εργαζόμενοι θα ήθελαν να δουν στις αποδοχές τους, το Υπουργείο Οικονομικών θα αποδώσει αντ' αυτού στα ανώτατα κλιμάκια του ελληνικού κλήρου, με αυξήσεις που αγγίζουν το 95%.

Όπως μεταφέρει το ΣΚΑΙ, οι αλλαγές συμπεριλαμβάνονται στο νέο πολυνομοσχέδιο του Υπουργείου, και αφορά τον Αρχιεπίσκοπο Αθηνών και Πάσης Ελλάδος, τους Μητροπολίτες και τους Τιτουλάριους Μητροπολίτες της Εκκλησίας.

Ρυθμίζονται ειδικότερα από το άρθρο 56, με το οποίο αλλάζει ο τρόπος υπολογισμού των μηνιαίων μικτών αποδοχών των αρχιερέων.

«Σκανδαλώδεις» αυξήσεις για τον υψηλό κλήρο

Οι αποδοχές τους δεν θα προκύπτουν πλέον από βασικό μισθό, έξοδα παράστασης και επιδόματα, όπως ίσχυε μέχρι σήμερα, αλλά θα ορίζονται ως ενιαίο ποσό, συνδεδεμένο με το ανώτατο όριο αποδοχών του Δημοσίου που αντιστοιχεί στον Γενικό Γραμματέα Υπουργείου.

Σύμφωνα με τη διάταξη, οι συνολικές μηνιαίες μικτές αποδοχές του Αρχιεπισκόπου, των Μητροπολιτών και των Τιτουλάριων Μητροπολιτών θα αντιστοιχούν στο 90% του συγκεκριμένου ορίου. Με δεδομένο ότι το όριο αυτό ανέρχεται σε 5.191 ευρώ, το νέο ποσό διαμορφώνεται στα 4.671,90 ευρώ μικτά τον μήνα.

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Η αλλαγή είναι μεγάλη σε σχέση με το σημερινό καθεστώς. Μέχρι τώρα, οι συνολικές μικτές μηνιαίες αποδοχές του Αρχιεπισκόπου κυμαίνονταν από 2.840 έως 2.915 ευρώ, ανάλογα με το αν υπήρχε επίδομα μεταπτυχιακού ή διδακτορικού τίτλου. Με τη νέα ρύθμιση, η αύξηση υπολογίζεται από 60,27% έως 64,5%.

Ακόμη μεγαλύτερη είναι η διαφορά για τους Μητροπολίτες. Οι σημερινές μικτές αποδοχές τους κυμαίνονταν από 2.400 έως 2.475 ευρώ μηνιαίως. Με την αύξηση στα 4.671,90 ευρώ, η αναπροσαρμογή φτάνει από 88,8% έως 94,65%.

Ουσιαστικά, οι αποδοχές των Μητροπολιτών, σχεδόν διπλασιάζονται και εξισώνονται με εκείνες του Αρχιεπισκόπου.

Το άρθρο 56 τροποποιεί το άρθρο 145 του νόμου 4472/2017, το οποίο καθόριζε μέχρι σήμερα ξεχωριστά τους βασικούς μισθούς, τα επιδόματα μεταπτυχιακών σπουδών και τα έξοδα παράστασης. Με τη νέα διάταξη, το προηγούμενο σύστημα αντικαθίσταται από έναν ενιαίο τρόπο υπολογισμού.

Η διάταξη αναφέρει, επίσης, ότι πέρα από τα συγκεκριμένα ποσά δεν θα καταβάλλεται καμία άλλη παροχή. Αυτό σημαίνει ότι το νέο ποσό δεν θα λειτουργεί ως βάση πάνω στην οποία θα προστίθενται επιδόματα, αλλά ως συνολική μηνιαία μικτή αποδοχή.

Από νομοτεχνική πλευρά, η ρύθμιση απλοποιεί το πλαίσιο, καθώς αντικαθιστά ένα σύστημα με περισσότερα επιμέρους στοιχεία με έναν ενιαίο κανόνα. Η σύνδεση με το ανώτατο όριο αποδοχών του Δημοσίου κάνει τον υπολογισμό πιο σαφή και δίνει ένα σταθερό σημείο αναφοράς.