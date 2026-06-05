Ανατροπή με την επίθεση με ρόπαλο στην Καλλιθέα: Δεν λήστεψαν το σπίτι του 55χρονου οι δύο άνδρες

Νέα στοιχεία για την σοκαριστική υπόθεση που έλαβε χώρα στην Καλλιθέα ανατρέπουν τα έως είχαν γίνει γνωστά έως τώρα καθώς φαίνεται πως οι δύο άνδρες που δέχθηκαν επίθεση με ρόπαλο, δεν είχαν ληστέψει το σπίτι του άνδρα που τους τραυμάτισε.

Ειδικότερα και σύμφωνα με τον ΣΚΑΪ, οι δύο άνδρες αιγυπτιακής καταγωγής δεν είχαν εισέλθει καν στο σπίτι του 55χρονου, ο οποίος είναι ομογενής από το Καζακστάν και εργάζεται ως οδοντίατρος.

Σύμφωνα με τα όσα είπε η σύζυγός του, ήταν έξω από την πολυκατοικία και έβγαζαν φωτογραφίες το σπίτι.

Όταν κάλεσε τον 55χρονος, εκείνος πήρε το ρόπαλο και τους βρήκε σε μία στάση λεωφορείου, όπου τους επιτέθηκε με ιδιαίτερη αγριότητα.

Είναι χαρακτηριστικό πως μάρτυρας είπε στο κανάλι ότι ο άνδρας χτύπησε τον έναν τουλάχιστον δύο φορές στο κεφάλι και είπε και στους δύο να μείνουν γονατιστοί μέχρι να έρθει η αστυνομία.

Όταν έφτασαν οι αστυνομικοί, συνέλαβαν έναν 21χρονο και έναν 22χρονο, με τον έναν να μεταφέρεται στο νοσοκομείο «Ερυθρός Σταυρός», όπου του έγιναν ράμματα.

Στη συνέχεια συνελήφθη και ο 55χρονος ένοικος ο οποίος αντιμετωπίζει κατηγορίες για βαριές σωματικές βλάβες και παράβαση του νόμου περί όπλων.

