Μύκονος - Προμηθέας LIVE για το πρωτάθλημα μπάσκετ

Να κλειδώσει την οκτάδα θέλει η Μύκονος που υποδέχεται στο γήπεδό της τον Προμηθέα για την 21η αγωνιστική στη Stoiximan GBL. Μύκονος - Προμηθέας Live στις 16:00 με τηλεοπτική μετάδοση από το ΕΡΤ2 Σπορ και ενημέρωση από το liveblog του Gazzetta.
Μύκονος - Προμηθέας LIVE
Οι δύο ομάδες προέρχονται από σερί ηττών που συνεχίστηκαν με την επιστροφή στη δράση μετά τη διακοπή. Η Μύκονος ηττήθηκε στην Καρδίτσα δεχόμενη τη δεύτερη «100άρα» της στη σεζόν μετά από εκείνη του Προμηθέα στην Πάτρα. Ήταν η τρίτη, διαδοχική ήττα της κυκλαδίτικης ομάδας και αυτό είναι το μεγαλύτερο σερί της στη σεζόν.
Ακόμη μεγαλύτερο είναι το σερί ηττών του Προμηθέα Πάτρας που μετά τη νίκη του στο Περιστέρι στις 28 Δεκεμβρίου, μετράει επτά διαδοχικά χαμένα παιχνίδια. Πρόκειται για το μεγαλύτερο σερί ηττών της 10ετούς ιστορίας του στη Stoiximan GBL καθώς με την ήττα του περασμένου Σαββάτου από την ΑΕΚ, ξεπέρασε εκείνα των έξι αγώνων που έκανε από μία φορά στις σεζόν 2016-17 (από την 9η μέχρι και τη 14η αγωνιστική) και 2017-18 (οι τρεις ημιτελικοί και οι τρεις μικροί τελικοί).
GBL: Το πρόγραμμα της 21ης αγωνιστικής
Σάββατο 14 Μαρτίου
Μαρούσι - Περιστέρι 16:00
Μύκονος - Προμηθέας 16:00
ΠΑΟΚ - Άρης (Αναβλ.)
Κυριακή 15 Μαρτίου
Κολοσσός - Ηρακλής 12:45
Πανιώνιος - Ολυμπιακός 13:00
Παναθηναϊκός - ΑΕΚ 16:00
Η βαθμολογία στο μπάσκετ
1. Ολυμπιακός 19-0
2. Παναθηναϊκός 15-4
3. ΑΕΚ 14-4
4. ΠΑΟΚ 11-6
5. Άρης 10-7
6. Περιστέρι 9-9
7. Ηρακλής 8-10
8. Μύκονος 7-11
--------------------------
9. Προμηθέας 6-12
10. Πανιώνιος 5-13
11. Κολοσσός 5-13
12. Καρδίτσα 5-14
--------------------------
13. Μαρούσι 4-15
