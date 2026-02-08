Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις: Άνοιξε ο δρόμος για την επιστροφή στην Ευρώπη

Ο Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις είναι και επίσημα free agent, από τη στιγμή που παρήλθαν οι 48 ώρες στη «δεξαμενή» των waivers μετά την αποδέσμευσή του από τους Μιλγουόκι Μπακς. Οποιαδήποτε ομάδα του NBA είχε την ευκαιρία να αρπάξει τον MVP του περσινού Final Four και πρωταθλητή Ευρώπης με τη Φενέρμπαχτσε, ωστόσο δεν υπήρξε κίνηση, κι έτσι ο Αμερικανός φόργουορντ «καθάρισε» από το συμβόλαιό του στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού.

Πρακτικά, λοιπόν, αυή η εξέλιξη σημαίνει ότι ανοίγει διάπλατα ο δρόμος για την επιστροφή τυο στην Ευρώπη. Σύμφωνα μάλιστα με τουρκικά δημοσιεύματα, η Φενέρμπαχτσε θα έχει σήμερα (8/2) ακόμη μια συνάντηση με τον πρώην παίκτη της, ο οποίος έχει δεχθεί σοβαρές προτάσεις από τη Χάποελ Τελ Αβίβ και τον Παναθηναϊκό.

