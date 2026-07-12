Νεκρός σε τροχαίο ο 43χρονος Μανού, πρώην ποδοσφαιριστής της ΑΕΚ

Την τελευταία του πνοή άφησε ο 43χρονος Μανού, πρώην ποδοσφαιριστής της ΑΕΚ, ο οποίος ενεπλάκη σε τροχαίο δυστύχημα.
Ο παλαίμαχος ποδοσφαιριστής, που είχε αγωνιστεί και σε Μπενφίκα, Αλβέρκα, Μαρίτιμο, Λέγκια Βαρσοβίας και Βιτόρια Σετούμπαλ, πέθανε μετά από τροχαίο στην Πορτογαλία.
Το δυστύχημα έλαβε χώρα το βράδυ του Σαββάτου (11/7) σε περιοχή περίπου 50 χιλιόμετρα έξω από τη Λισαβόνα, με πολλούς από τους συλλόγους που εκπροσώπησε ο Μανού να εκφράζουν τα συλλυπητήριά τους για τον απροσδόκητο χαμό του.
Σημειώνεται πως ο Μάνου είχε αγωνιστεί στην ελληνική ομάδα τη 2007/08.
- Άργος: Πέθανε ο 20χρονος που πυροβολήθηκε από τους αστυνομικούς - Στη φυλακή οι ένστολοι
- Οι «πικάντικες» ιστορίες με πρωταγωνιστή τον «κυβερνήτη των βουνών» λήσταρχο Νταβέλη
- Στήνεται το νέο «Στούντιο 4» με τους Καραβάτου – Φερεντίνο και ο ρόλος έκπληξη της Έβελιν Ασουάντ μετά το «Ποτάμι»
- «Ο ορισμός της κόλασης»: Ταξιδιώτης σε πάνω από 60 χώρες μετανιώνει για ελληνικό προορισμό
Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.