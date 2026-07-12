Νεκρός σε τροχαίο ο 43χρονος Μανού, πρώην ποδοσφαιριστής της ΑΕΚ

Την τελευταία του πνοή άφησε ο 43χρονος Μανού, πρώην ποδοσφαιριστής της ΑΕΚ, ο οποίος ενεπλάκη σε τροχαίο δυστύχημα.

Ο παλαίμαχος ποδοσφαιριστής, που είχε αγωνιστεί και σε Μπενφίκα, Αλβέρκα, Μαρίτιμο, Λέγκια Βαρσοβίας και Βιτόρια Σετούμπαλ, πέθανε μετά από τροχαίο στην Πορτογαλία.

Το δυστύχημα έλαβε χώρα το βράδυ του Σαββάτου (11/7) σε περιοχή περίπου 50 χιλιόμετρα έξω από τη Λισαβόνα, με πολλούς από τους συλλόγους που εκπροσώπησε ο Μανού να εκφράζουν τα συλλυπητήριά τους για τον απροσδόκητο χαμό του.

Σημειώνεται πως ο Μάνου είχε αγωνιστεί στην ελληνική ομάδα τη 2007/08.

Manu morre aos 43 anos, vítima de um acidente de viação.

Enquanto futebolista, o antigo jogador representou o Benfica, FC Alverca, Estrela da Amadora, Marítimo, Vitória FC, Lourinhanense, SL Cartaxo, Vilafranquense, AEK, Legia, Beijing, Ermis Aradippou, Pafos FC, Modena e… pic.twitter.com/WxkH76qKwb — Diário de Transferências (@DTransferencias) July 11, 2026