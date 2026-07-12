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Νεκρός σε τροχαίο ο 43χρονος Μανού, πρώην ποδοσφαιριστής της ΑΕΚ

Ο παλαίμαχος ποδοσφαιριστής Μανού, ο οποίος είχε αγωνιστεί και στην ΑΕΚ, πέθανε σε ηλικία 43 ετών, μετά από δυστύχημα στην Πορτογαλία.

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Ο Μανού με τη φανέλα της ΑΕΚ
Ο Μανού με τη φανέλα της ΑΕΚ | EUROKINISSI
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Την τελευταία του πνοή άφησε ο 43χρονος Μανού, πρώην ποδοσφαιριστής της ΑΕΚ, ο οποίος ενεπλάκη σε τροχαίο δυστύχημα. 

Ο παλαίμαχος ποδοσφαιριστής, που είχε αγωνιστεί και σε Μπενφίκα, Αλβέρκα, Μαρίτιμο, Λέγκια Βαρσοβίας και Βιτόρια Σετούμπαλ, πέθανε μετά από τροχαίο στην Πορτογαλία. 

Το δυστύχημα έλαβε χώρα το βράδυ του Σαββάτου (11/7) σε περιοχή περίπου 50 χιλιόμετρα έξω από τη Λισαβόνα, με πολλούς από τους συλλόγους που εκπροσώπησε ο Μανού να εκφράζουν τα συλλυπητήριά τους για τον απροσδόκητο χαμό του.

Σημειώνεται πως ο Μάνου είχε αγωνιστεί στην ελληνική ομάδα τη 2007/08.

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