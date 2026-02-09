Νέος κύκλος του Champs Academies by Campeón: Όταν το μπάσκετ γίνεται σχολείο ζωής

Τα λέμε «φυτώρια» και συνήθως δεν απασχολούν τη δημοσιότητα, αν και ο ρόλος τους στην ανάδειξη των αυριανών ταλέντων του μπάσκετ είναι κάτι περισσότερο από πρωταγωνιστικός. Οι ακαδημίες μπάσκετ είναι πολλές φορές το πρώτο σημείο επαφής των νέων παιδιών με το άθλημα που έχει χαρίσει τόσες συγκινήσεις στους φιλάθλους τόσο σε συλλογικό όσο και σε εθνικό επίπεδο. Η στήριξη των ακαδημιών είναι κατά βάση επένδυση για το μέλλον του αθλήματος και η Campeón βρίσκεται σταθερά δίπλα τους.

Μετά από δύο επιτυχημένους κύκλους, η εταιρεία παρουσίασε πρόσφατα τον τρίτο κύκλο της πρωτοβουλίας Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης Champs Academies by Campeón, που φέρνει το μπάσκετ πιο κοντά σε εκατοντάδες παιδιά και εφήβους σε Ελλάδα και Κύπρο. Στην καρδιά του προγράμματος βρίσκεται κάτι περισσότερο από το ίδιο το άθλημα: η ιδέα ότι κάθε νεαρός αθλητής μαθαίνει την ομαδικότητα, το fair play και τον σεβασμό στη διαφορετικότητα, τόσο μέσα στις τέσσερις γραμμές του παρκέ όσο και έξω από αυτές.

Στις 26 Ιανουαρίου, τα νέα γραφεία της Campeón στην πλατεία Κοτζιά γέμισαν με πρόσωπα από τον χώρο του μπάσκετ. Εκπρόσωποι από τις επτά ακαδημίες από Ελλάδα και Κύπρο που συμμετέχουν φέτος στο πρόγραμμα, ο πρώην διεθνής Βασίλης Ξανθόπουλος, που είναι ο ambassador του φετινού προγράμματος, ο παλαίμαχος Σοφοκλής Σχορτσιανίτης και εκπρόσωποι των Ακαδημιών, του Τύπου και στελέχη της εταιρείας έλαβαν μέρος στη παρουσίαση της τρίτης χρονιάς του Champs Academies by Campeón.

«Το πρόγραμμα Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης Champs Academies έχει ξεχωριστή θέση για όλους εμάς στην Campeón, γιατί αφορά τα παιδιά. Παιδιά με διαφορετικές ανάγκες, αλλά με το ίδιο δικαίωμα στη συμμετοχή, στον αθλητισμό και στη συμπερίληψη.», ανέφερε στη διάρκεια της εκδήλωσης η Σταυρούλα Φίλη, Head of Corporate Communications & CSR της Campeón. «Φέτος επιστρέφουμε με ένα ενισχυμένο πρόγραμμα, καλωσορίζοντας και την ομάδα του Παλαιού Φαλήρου, και οργανώνοντας δράσεις γύρω από το μπάσκετ, όχι μόνο για τους νεαρούς αθλητές, αλλά και για τους γονείς και προπονητές, με τη βοήθεια εξειδικευμένων επιστημόνων. Πιστεύουμε ότι, όταν στηρίζουμε σωστά τους ανθρώπους γύρω από το παιδί, μπορούμε να κάνουμε πραγματική διαφορά,» τόνισε.

Στο πρόγραμμα συμμετέχουν φέτος περισσότερα από 300 παιδιά και έφηβοι από επτά ακαδημίες με μεγάλη ιστορία: τον Αθλητικό Όμιλο Τρίτων, τον Αθλητικό Σύλλογο Παπάγου, τον Αθλητικό Όμιλο Μίλων Νέας Σμύρνης, την Ακαδημία 10 Θεσσαλονίκης, τη ΧΑΝΘ Θεσσαλονίκης, τον Κεραυνό Στροβόλου Κύπρου και τη νέα προσθήκη του 2026, τον Αθλητικό Όμιλο Παλαιού Φαλήρου.

«Το μπάσκετ με δίδαξε ότι η πραγματική δύναμη μιας ομάδας κρύβεται στη διαφορετικότητα και τη συνεργασία. Κάθε παιδί αξίζει την ευκαιρία να πατήσει στο παρκέ, να μάθει, να εξελιχθεί και να νιώσει ότι ανήκει,» σχολίασε κατά την παρουσίαση του νέου κύκλου ο Βασίλης Ξανθόπουλος. «Είμαι περήφανος που συμμετέχω σε μια πρωτοβουλία που δίνει στα παιδιά τον χώρο να ανακαλύψουν τον εαυτό τους και να χτίσουν το μέλλον τους μέσα από τον αθλητισμό», συμπλήρωσε.

Το φετινό πρόγραμμα περιλαμβάνει τρία τουρνουά σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Λευκωσία, με αγώνες, challenges και παράλληλες δραστηριότητες, και ένα μεγάλο τουρνουά στην Αθήνα, στο οποίο θα συμμετέχουν όλες οι ομάδες και από τις τρεις πόλεις. Παράλληλα, θα πραγματοποιηθούν τέσσερα επιμορφωτικά workshops για γονείς, προπονητές και αθλητές, με τη συμμετοχή αθλητικού ψυχολόγου και κλινικής διατροφολόγου - διαιτολόγου.

Ιδιαίτερη θέση στο Champs Academies 2026 έχουν οι προπονήσεις συμπερίληψης με παιδιά στο φάσμα του αυτισμού με στόχο τη δημιουργία ενός ισότιμου αθλητικού περιβάλλοντος για όλους. Μια σημαντική πρωτοβουλία που συμβάλλει έμπρακτα στην ανάπτυξη των ακαδημιών μπάσκετ και στη διάδοση αξιών όπως η ομαδικότητα, ο σεβασμός και το ευ αγωνίζεσθαι.