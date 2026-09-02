Νέστος Χρυσούπολης - ΑΕΚ 0-2: Διπλό στο ρελαντί με Ζίνι και Γκεοργκίεφ

Η ΑΕΚ επικράτησε με 2-0 επί του Νέστου Χρυσούπολης στην Καβάλα για την πρώτη αγωνιστική της league phase του Κυπέλλου Ελλάδας.
Το σκορ άνοιξε για την Ένωση στο 10ο λεπτό ο Ζίνι μετά από μπαλιά του Αριάγκα. Στο 83' ο Μάγερ εκτέλεσε το φόαυλ και ο Γκεοργκίεφ έκανε το 0-2 με κεφαλιά.
Οι κιτρινόμαυροι είχαν και δοκάρι με τον Γκατσίνοβιτς.
Το πρόγραμμα της ΑΕΚ στη League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας:
- 1η αγωνιστική: Νέστος Χρυσούπολης – ΑΕΚ 0-2
- 2η αγωνιστική: ΑΕΚ – Πανσερραϊκός
- 4η αγωνιστική: ΠΑΟΚ – ΑΕΚ
- 5η αγωνιστική: ΑΕΚ – Λεβαδειακός
Οι ημερομηνίες της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας:
- 1η Αγωνιστική: 1-3 Σεπτεμβρίου
- 2η Αγωνιστική: 8-10 Σεπτεμβρίου
- 3η Αγωνιστική: 15-17 Σεπτεμβρίου
- 4η Αγωνιστική: 27-29 Οκτωβρίου
- 5η Αγωνιστική: 2 Δεκεμβρίου (óλοι οι αγώνες θα διεξαχθούν την ίδια ώρα).
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