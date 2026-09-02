Νέστος Χρυσούπολης - ΑΕΚ 0-2: Διπλό στο ρελαντί με Ζίνι και Γκεοργκίεφ

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης.

Η ΑΕΚ επικράτησε με 2-0 επί του Νέστου Χρυσούπολης στην Καβάλα για την πρώτη αγωνιστική της league phase του Κυπέλλου Ελλάδας.

Το σκορ άνοιξε για την Ένωση στο 10ο λεπτό ο Ζίνι μετά από μπαλιά του Αριάγκα. Στο 83' ο Μάγερ εκτέλεσε το φόαυλ και ο Γκεοργκίεφ έκανε το 0-2 με κεφαλιά.

Οι κιτρινόμαυροι είχαν και δοκάρι με τον Γκατσίνοβιτς.

Το πρόγραμμα της ΑΕΚ στη League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας:

1η αγωνιστική: Νέστος Χρυσούπολης – ΑΕΚ 0-2

2η αγωνιστική: ΑΕΚ – Πανσερραϊκός

4η αγωνιστική: ΠΑΟΚ – ΑΕΚ

5η αγωνιστική: ΑΕΚ – Λεβαδειακός

Οι ημερομηνίες της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας:

1η Αγωνιστική: 1-3 Σεπτεμβρίου

2η Αγωνιστική: 8-10 Σεπτεμβρίου

3η Αγωνιστική: 15-17 Σεπτεμβρίου

4η Αγωνιστική: 27-29 Οκτωβρίου

5η Αγωνιστική: 2 Δεκεμβρίου (óλοι οι αγώνες θα διεξαχθούν την ίδια ώρα).