Νίκολιτς: «Δεν είμαι ικανοποιημένος με το αποτέλεσμα, δεν παίξαμε καλά»

Η ΑΕΚ αν και θα μπορούσε να έχει πάρει τη νίκη στη Βουλγαρία τελικά έμεινε στο «μηδέν» με τη Λέφσκι Σόφιας στην πρώτη μεταξύ τους μάχη για τα Play Offs του Champions League και όλα είναι ανοιχτά για τη ρεβάνς στη Νέα Φιλαδέλφεια.

Ο προπονητής της «Ένωσης», Μάρκο Νίκολιτς, σε δηλώσεις του μετά το τέλος του αγώνα τόνισε πως δεν είναι ικανοποιημένος από το αποτέλεσμα και πως υπήρχε λίγος εγωισμός στις τελικές αποφάσεις.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του Μάρκο Νίκολιτς:

«Πρώτα απ’ όλα θέλω να πω ότι ήταν γεμάτο το γήπεδο, αλλά ο αγωνιστικός χώρος δεν ήταν στο καλύτερο επίπεδο, η μπάλα πηδούσε συνέχεια. Ευχαριστούμε τον κόσμο που ήρθε, δεν είμαι ικανοποιημένος από το αποτέλεσμα. Ήμασταν εμείς πιο κοντά στη νίκη, αυτή είναι η αίσθησή μου. Φυσικά στα πρώτα λεπτά, τους βοήθησε το γήπεδο, αλλά μετά είχαμε ευκαιρίες, το δοκάρι με τον Λούκα, ελέγχαμε το παιχνίδι στο δεύτερο μέρος μετά τις αλλαγές. Οι αποφάσεις δεν ήταν καλές, σε κάποιες στιγμές υπήρχε λίγος εγωισμός, γι’ αυτό δεν κερδίσαμε.

Είναι ο τρόπος που το βλέπω τώρα, αλλά κανονικά δεν κάνω τέτοια λάθη. Πηγαίνουμε στο γήπεδο μας σε μία εβδομάδα, έχουμε φυσικά το ματς με τον Ηρακλή και θέλουμε να ξεκινήσουμε το πρωτάθλημα με έναν καλό τρόπο. Χάσαμε ένα γκολ, αυτή είναι η αίσθησή μου».

Επιπλέον ο τεχνικός της «Ένωσης», σημείωσε: «Παίξαμε απέναντι σε μία καλή ομάδα, με 40.000 οπαδούς, δεν είναι κακό αποτέλεσμα. Λυπάμαι που δεν πετύχαμε ένα ή δύο γκολ. Το ματς στην Νέα Φιλαδέλφεια θα καθορίσει τα πάντα. Στη τελευταία φάση ήμασταν καλοί, αλλά μόνο η τελευταία πάσα… απλά πασάρετε την μπάλα στον επόμενο παίκτη και ίσως να είναι σε καλύτερη θέση. Σε κάποιες στιγμές δεν είχαμε καλό τελείωμα. Δεν είμαι χαρούμενος, αλλά δεν παίξαμε καλά».