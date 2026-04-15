Νίκολιτς: «Να πολεμήσουμε με ενέργεια στο μέγιστο, νιώθω ότι και οι οπαδοί μας πιστεύουν στην πρόκριση»

Την πίστη του ότι η ΑΕΚ μπορεί να γυρίσει το εις βάρος της 3-0 και να πάρει την πρόκριση επί της Ράγιο για τα ημιτελικά του Conference League εξέφρασε εκ νέου ο Μάρκο Νίκολιτς στη συνέντευξη Τύπου. Ο Σέρβος τεχνικός τόνισε πως οι παίκτες του θα πρέπει να πολεμήσουν με ενέργεια στον μέγιστο βαθμό, υπογράμμισε πως βλέπει τη σωστή νοοτροπία από τους πoδoσφαιριστές του, ενώ κατέστησε σαφές πως στο μυαλό του δεν έχει καθόλου το μεγάλο ματς με τον ΠΑΟΚ που ακολουθεί.

