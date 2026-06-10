Αν έχετε κάποιο από αυτά τα επίθετα, ίσως είστε απόγονοι γαλαζοαίματων: Η ευρωπαϊκή «βασιλική» λίστα

Η σκέψη ότι μπορεί να έχεις μακρινή συγγένεια με κάποιο βασιλιά η βασίλισσα δεν γυροφέρνει μάλλον στο μυαλό σου, αλλά πολλές φορές τα επώνυμα προδίδουν την καταγωγή και γιατί όχι μια βασιλική!

Για κάποιες βασιλικές οικογένειες η σύνδεση είναι πιο γνωστή, όπως της βρετανικής, αλλά σε κάποιους αριστοκρατικούς οίκους οι απόγονοι δεν διατήρησαν πάντα βασιλικούς τίτλους.

Με το πέρασμα των γενεών, οικογένειες απομακρύνθηκαν από τη ζωή της «αυλής», ακολούθησαν διαφορετικά επαγγέλματα και εγκαταστάθηκαν σε διάφορες περιοχές του Ηνωμένου Βασιλείου και όχι μόνο.

Αυτό σημαίνει ότι άνθρωποι που φέρουν επώνυμα τα οποία συνδέονται παραδοσιακά με ευγενείς οικογένειες μπορεί να αγνοούν εντελώς τις πιθανές ιστορικές τους ρίζες.

Έτσι, είναι πιθανό απόγονοι βασιλικών οικογενειών να έχουν γίνει αγρότες, τεχνίτες, εκπαιδευτικοί ή επαγγελματίες άλλων κλάδων, χωρίς καμία εμφανή ένδειξη της ιστορικής τους καταγωγής.

Ποια επώνυμα συνδέονται με την αριστοκρατία

Σύμφωνα με την πλατφόρμα γενεαλογίας MyHeritage, υπάρχουν 35 επώνυμα που έχουν ιστορικά συνδεθεί με αριστοκρατικές και ευγενείς οικογένειες της Ευρώπης. Οπότε αν έχεις ένα από αυτά τα επίθετα ίσως να έκανες τον κόπο να τσεκάρεις το γενεαλογικό σου δέντρο.

Windsor: Το επώνυμο της σημερινής βρετανικής βασιλικής οικογένειας από το 1917. Tudor: Η ουαλική δυναστεία που ανέδειξε μονάρχες όπως ο Ερρίκος Η΄ και η Ελισάβετ Α΄. Stuart: Σκωτσέζικος βασιλικός οίκος που κυβέρνησε την Αγγλία και τη Σκωτία τον 16ο και 17ο αιώνα. Plantagenet: Βασιλικός οίκος που έδωσε στην Αγγλία μονάρχες από τον Ερρίκο Β΄ έως τον Ριχάρδο Γ΄. Capet: Η δυναστεία που κυβέρνησε τη Γαλλία από το 987 έως το 1328. Bourbon: Ευρωπαϊκός βασιλικός οίκος που κυβέρνησε τη Γαλλία, την Ισπανία και άλλα εδάφη. Habsburg: Ισχυρός βασιλικός οίκος της Ευρώπης, γνωστός για την κυριαρχία του στην Αγία Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία. Hanover: Ο βρετανικός βασιλικός οίκος από τον Γεώργιο Α΄ έως τη Βασίλισσα Βικτωρία. Valois: Κλάδος της δυναστείας των Καπετιδών που κυβέρνησε τη Γαλλία. Lancaster: Κλάδος των Πλανταγενετών, γνωστός για τον ρόλο του στον Πόλεμο των Ρόδων. York: Άλλος κλάδος των Πλανταγενετών, επίσης πρωταγωνιστής στον Πόλεμο των Ρόδων. Bruce: Σκωτσέζικος βασιλικός οίκος, με πιο γνωστό εκπρόσωπο τον Ρόμπερτ τον Μπρους. de Valois: Γαλλικός βασιλικός οίκος που ανέδειξε πολλούς βασιλείς. de Medici: Επιφανής ιταλική οικογένεια που ανέδειξε ηγεμόνες και πάπες. Savoy: Βασιλική οικογένεια που κυβέρνησε τμήματα της Ιταλίας και της Γαλλίας. Orange-Nassau: Η βασιλική οικογένεια της Ολλανδίας. Oldenburg: Ευρωπαϊκός βασιλικός οίκος στον οποίο ανήκει και η σημερινή βασιλική οικογένεια της Δανίας. Glücksburg (Γκλύξμπουργκ): Κλάδος του Οίκου του Όλντενμπουργκ, συνδεδεμένος με τη δανική και νορβηγική βασιλική οικογένεια. Romanov: Η τελευταία αυτοκρατορική δυναστεία που κυβέρνησε τη Ρωσία. Baskerville: Ευγενική οικογένεια με ιστορικούς δεσμούς με την αγγλική αριστοκρατία. Darcy: Επώνυμο που συνδέεται με μεσαιωνικούς ευγενείς και γαιοκτήμονες στην Αγγλία και την Ιρλανδία. Neville: Ισχυρή αγγλική αριστοκρατική οικογένεια με σημαντική επιρροή κατά τον Μεσαίωνα. Percy: Αριστοκρατική αγγλική οικογένεια γνωστή για τον ρόλο της στη βρετανική ιστορία. Astley: Ευγενικό επώνυμο που συνδέεται με την αγγλική αριστοκρατία. Capell: Διακεκριμένη αγγλική οικογένεια με ιστορικούς δεσμούς με την αριστοκρατία. Howard: Μία από τις σημαντικότερες αριστοκρατικές οικογένειες του Ηνωμένου Βασιλείου, κάτοχοι του τίτλου των Δουκών του Νόρφολκ. Seymour: Η οικογένεια της Τζέιν Σέιμουρ, τρίτης συζύγου του Ερρίκου Η΄, με δεσμούς με το Δουκάτο του Σόμερσετ. Grey: Συνδέεται με τη Λαίδη Τζέιν Γκρέι, τη «βασίλισσα των εννέα ημερών» της Αγγλίας. FitzAlan: Ισχυρή μεσαιωνική οικογένεια, πρώην Κόμητες του Άρουντελ. Courtenay: Ευγενής οικογένεια με δεσμούς με την αγγλική και τη γαλλική βασιλική οικογένεια. Manners: Το επώνυμο των Δουκών του Ράτλαντ, μιας υψηλόβαθμης αριστοκρατικής οικογένειας. Russell: Συνδέεται με τους Δούκες του Μπέντφορντ, μια ιδιαίτερα επιδραστική αριστοκρατική γενιά. Cavendish: Το επώνυμο των Δουκών του Ντέβονσαϊρ, μιας ισχυρής βρετανικής αριστοκρατικής οικογένειας. Talbot: Ευγενής οικογένεια που κατέχει τον τίτλο του Κόμη του Σρούσμπερι. Spencer: Το οικογενειακό όνομα της Πριγκίπισσας Νταϊάνα, γεγονός που το συνδέει με τη σύγχρονη βρετανική βασιλική οικογένεια.