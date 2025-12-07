Μενού

Νίκος Ρογκαβόπουλος: Απίστευτο ρεκόρ τριπόντων στην ιστορία του πρωταθλήματος

Ο Ρογκαβόπουλος έγινε μόλις ο τρίτος παίκτες που τελειώνει αγώνα του ελληνικού πρωταθλήματος με διψήφιο αριθμό πόντων, αλλά ο μόνος που έχει 12!

Σπύρος Βασιλείου
Σπύρος Βασιλείου
Ο Παναθηναϊκός συνέτριψε με 110-66 τον Πανιώνιο για την 9η αγωνιστική του πρωταθλήματος, ωστόσο τα φώτα όλα πέφτουν πάνω στον Νίκο Ρογκαβόπουλο.

Ο διεθνής φόργουορντ τελείωσε το παιχνίδι με 40 πόντους, έχοντας 12/19 τρίποντα. Αυτή η επίδοση, τα 12 εύστοχα τρίποντα, τον κατατάσσουν ως τον κορυφαίο σε αυτή την κατηγορία στην ιστορία του επαγγελματικού μπάσκετ, αλλά και συνολικά από καταβολής Α1 (1986).

Ο «Ρόγκα» γίνεται μόλις ο τρίτος παίκτες που τελειώνει αγώνα του ελληνικού πρωταθλήματος με διψήφιο αριθμό πόντων, αλλά ο μόνος που έχει 12!

Δύο παίκτες ως τώρα είχε ευστοχήσει σε 10 προσπάθειες. Αρχικά στις 9 Μαϊου 1990 στην νίκη του ΠΑΟΚ επί του Ηρακλή με 124-106 στα playoffs, ο Μπάνε Πρέλεβιτς είχε για τους νικητές 10/14 τρίποντα. Το ρεκόρ αυτό ισοφαρίστηκε, στις 20 Μαϊου 1999, από τον Αυστραλό Σέιν Χιλ που τελείωσε με 10/16 τρίποντα στην ήττα της Νήαρ Ηστ από τον Πανιώνιο (96-71).

Από 9 τρίποντα σε αγώνα πρωταθλήματος έχουν πετύχει και οι:

  • Άντι Τουλσον
  • Σέιν Χιλ
  • Μπάιρον Ντίνκινς
  • Ματ Γουόλς
  • Κίκι Κλαρκ
  • Μπίλι Κις

