Μενού

Νότιγχαμ Φόρεστ: Ο Σον Ντάις επίσημα στον πάγκο της

Ο Σον Ντάις είναι ο νέος προπονητής της Νότιγχαμ Φόρεστ.

Reader symbol
Newsroom
Σον Ντάις
Ο νέος τεχνικός της Νότιγχαμ, Σον Ντάις | X/@NFFC
  • Α-
  • Α+

Η Νότιγχαμ Φόρεστ ανακοίνωσε την πρόσληψη του Σον Ντάις, ως αντικαταστάτη του Άγγελου Ποστέκογλου στον πάγκο της ομάδας.

Η ήττα με 3-0 από την Τσέλσι αποτέλεσε το κύκνειο άσμα για τον Ποστέκογλου με τον 54χρονο τεχνικό να αναλαμβάνει καθήκοντα προπονητή.

Ο Σον Ντάις διαθέτει εμπειρία στην Πρέμιερ Λιγκ καθώς έχει διατελέσει προπονητής της Γουότφορντ, της Μπέρνλι και της Έβερτον ενώ έχει υπάρξει και πρώην παίκτης της ομάδας τη σεζόν 1989-'90.

Αναμένεται να κάνει ντεμπούτο στο εντός έδρας παιχνίδι με την Πόρτο (23/10, 22:00), για την 3η αγωνιστική της League Phase του Europa League.


 

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

Google News

Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Tags
Φόρτωση BOLM...

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ