Νότιγχαμ Φόρεστ: Ο Σον Ντάις επίσημα στον πάγκο της

Η Νότιγχαμ Φόρεστ ανακοίνωσε την πρόσληψη του Σον Ντάις, ως αντικαταστάτη του Άγγελου Ποστέκογλου στον πάγκο της ομάδας.

Η ήττα με 3-0 από την Τσέλσι αποτέλεσε το κύκνειο άσμα για τον Ποστέκογλου με τον 54χρονο τεχνικό να αναλαμβάνει καθήκοντα προπονητή.

Ο Σον Ντάις διαθέτει εμπειρία στην Πρέμιερ Λιγκ καθώς έχει διατελέσει προπονητής της Γουότφορντ, της Μπέρνλι και της Έβερτον ενώ έχει υπάρξει και πρώην παίκτης της ομάδας τη σεζόν 1989-'90.

Αναμένεται να κάνει ντεμπούτο στο εντός έδρας παιχνίδι με την Πόρτο (23/10, 22:00), για την 3η αγωνιστική της League Phase του Europa League.

Nottingham Forest is delighted to confirm the appointment of Sean Dyche as the Club’s new Head Coach, following a thorough recruitment process led by Global Head of Football, Edu Gaspar, and Global Technical Director, George Syrianos.



