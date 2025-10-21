Νότιγχαμ Φόρεστ: Ο Σον Ντάις επίσημα στον πάγκο της

Η Νότιγχαμ Φόρεστ ανακοίνωσε την πρόσληψη του Σον Ντάις, ως αντικαταστάτη του Άγγελου Ποστέκογλου στον πάγκο της ομάδας.
Η ήττα με 3-0 από την Τσέλσι αποτέλεσε το κύκνειο άσμα για τον Ποστέκογλου με τον 54χρονο τεχνικό να αναλαμβάνει καθήκοντα προπονητή.
Ο Σον Ντάις διαθέτει εμπειρία στην Πρέμιερ Λιγκ καθώς έχει διατελέσει προπονητής της Γουότφορντ, της Μπέρνλι και της Έβερτον ενώ έχει υπάρξει και πρώην παίκτης της ομάδας τη σεζόν 1989-'90.
Αναμένεται να κάνει ντεμπούτο στο εντός έδρας παιχνίδι με την Πόρτο (23/10, 22:00), για την 3η αγωνιστική της League Phase του Europa League.
