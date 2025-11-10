Νταβίντ Μορένο: Το παιδί-θαύμα της Μπαρτσελόνα που συγκρίνεται με τον Μέσι

Για ακόμα μια φορά στην Ισπανία, βάζουν κάποιο παιδί κάτω από τη σκιά του Λιονέλ Μέσι.

Ο 13χρονος με τον οποίο καταπιάνεται η Marca, κάνει... παπάδες στη Μασία κι όπως καταλαβαίνετε τα βλέμματα είναι στραμμένα πάνω του.

