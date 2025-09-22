Ντέσερς και Ελ Κααμπί ξανά όπως στο Ολυμπιακός – Ρέιντζερς: Τα νεύρα του Μεντιλίμπαρ με Ρέτσο και η «καρφάρα» Κόντη

Ωραία «ντεσουδάκια» βγήκαν από το Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός στη Λεωφόρο (1-1), το οποίο στο 2ο ημίχρονο είχε ένταση, φάσεις και τα δύο γκολ. Οι δύο ομάδες πήραν από έναν βαθμό και έφυγαν με παράπονα από το γήπεδο. Ο μεν Παναθηναϊκός γιατί κρατούσε μία νίκη στα χέρια του που τόσο είχε ανάγκη – μην λησμονεί κανείς πως έχει μόλις 2 βαθμούς στο πρωτάθλημα με ματς λιγότερο - οι δε «ερυθρόλευκοι» γιατί με βάση τις ευκαιρίες τους, μετά το 1-0 των «πρασίνων», πίστευαν πως θα μπορούσαν να είχαν φύγει με το «διπλό».

Έτσι όπως ήρθαν τα πράγματα, ο Κόντης δεν έχασε ξανά από τον Μεντιλίμπαρ, αλλά αν και προηγήθηκε και πάλι, δεν κράτησε η ομάδα του τη νίκη. Ο υπηρεσιακός προπονητής του «τριφυλλιού» είχε ντεμπουτάρει πέρσι στο 2-2 για την τελευταία αγωνιστική των πλέι οφ. Ο Παναθηναϊκός προηγήθηκε με 2-0 (Μπακασέτας, Μπερνάρ) που ήθελε νίκη για την 3η θέση και την Ευρώπη, αλλά Γιόβετιτς και Ποντένσε ισοφάρισαν. Η Ευρώπη ήρθε μέσω Κυπέλλου.

Αήττητος όμως για 8 συναπτά ματς απέναντι στον Παναθηναϊκό είναι και ο Μεντιλίμπαρ. Είχε ξεκινήσει με ήττα τα ντέρμπι «αιωνίων», σε εκείνο το καταστροφικό διάστημα με την ήττα από τη Μακάμπι μέσα στο Καραϊσκάκη, αλλά μετά τα έφερε όλα τούμπα.

Μετά το 1-3 μέσα στο Καραϊσκάκη, μέτρησε 4 σερί ισοπαλίες και από κει και πέρα έχει 4 σερί νίκες με τον Ολυμπιακό απέναντι στους «πράσινους» σε πρωτάθλημα και Κύπελλο.

11 Μαϊ 2025 Παναθηναϊκός 0:1 Ολυμπιακός 30 Μαρ 2025 Ολυμπιακός 4:2 Παναθηναϊκός 5 Φεβ 2025 Ολυμπιακός 1:0 Παναθηναϊκός 26 Ιαν 2025 Ολυμπιακός 1:1 Παναθηναϊκός 15 Ιαν 2025 Παναθηναϊκός 1:1 Ολυμπιακός 6 Οκτ 2024 Παναθηναϊκός 0:0 Ολυμπιακός 19 Μαϊ 2024 Παναθηναϊκός 2:2 Ολυμπιακός 10 Μαρ 2024 Ολυμπιακός 1:3 Παναθηναϊκός

Τα (πολλά) νεύρα του Μεντιλίμπαρ

Ο Βάσκος προπονητής του Ολυμπιακού πάντως είχε πάρε πολλά νεύρα χτες στο ματς, κάτι που παραδέχθηκε και ο ίδιος και μίλησε κιόλας ανοιχτά στις δηλώσεις του, μετά το τέλος της αναμέτρησης.

«Νομίζω πως μέχρι και τη φάση του γκολ που δεχθήκαμε ήμουν ήρεμος. Το γκολ που δεχθήκαμε και οι ευκαιρίες που χάσαμε ήταν που με εκνεύρισαν. Εάν ήμασταν πιο αποτελεσματικοί και ήρεμοι θα μπορούσαμε να είχαμε πάρει το ματς» είπε στην κάμερα της Cosmote.

Όσοι είδαν το ματς από την τηλεόραση δεν μπορεί να μην παρατήρησαν πως χτυπιόταν και βαρούσε τον πάγκο. Για πρώτη φορά έβλεπαν έναν Μεντιλίμπαρ εκτός εαυτού.

Ο Βάσκος δεν μπορούσε να πιστέψει τα λάθη των παικτών του και τις χαμένες ευκαιρίες του Ελ Κααμπί. Γι αυτό και ξέσπασε στο τέλος. Το γκολ το πανηγύρισε πολύ έξαλλα, κάτι που έκανε εντύπωση και στους ανθρώπους του Ολυμπιακού που το συζητούσαν στο Ρέντη.

Ξέσπασε, γιατί δεν πίστευε πως ο Ολυμπιακός άξιζε να χάσει με βάση την εικόνα του.

Νεύρα πολλά είχε και με τον Ρέτσο για το λάθος που έκανε στη μεταβίβαση από τη μία πλευρά του γηπέδου στην άλλη, με αποτέλεσμα να δώσουν την ευκαιρία στον Μπακασέτα, με μία απλή κάθετη να βρει τον Ντέσερς για το 1-0.

Στις δηλώσεις του μάλιστα, μίλησε ανοικτά για το λάθος του αρχηγού (κάτι που δεν συνηθίζει), ο οποίος έπρεπε να στείλει βαθιά τη μπάλα και όχι στο πλάι. Ο ίδιος ο Μεντιλίμπαρ άλλωστε ζητάει από τα μπακ του βαθιές μπαλιές προς τα μέσα για άμεσο παιχνίδι και όχι build up.

Ελ Κααμπί και Ντέσερς ξανά όπως στο Ολυμπιακός – Ρέιντζερς

Δεν ήταν η πρώτη φορά που σε μία αναμέτρηση, ο φωτεινός πίνακας έγραψε τα ονόματα των Ντέσερς και Ελ Κααμπί. Οι δυο τους είχαν σκοράρει και πάλι στο Ολυμπιακός – Ρέιντζερς πέρσι στο Καραϊσκάκη. Ο Μαροκινός με ωραίο γκολ είχε ανοίξει το σκορ για να ισοφαρίσει ο επιθετικός του Παναθηναϊκού πλέον για το τελικό 1-1.

Το «καρφί» Κόντη για Βιτόρια

Ρεαλιστής ήταν ο Χρήστος Κόντης μετά το ματς της Λεωφόρου, λέγοντας πως ο Παναθηναϊκός θέλει χρόνο αλλά δεν τον έχει. Πολλοί στάθηκαν μάλιστα και στη δήλωση ότι δεν ήξερε ποιον να πρωτοκάνει αλλαγή, γιατί πάθαιναν κράμπες.

«Στο δεύτερο ημίχρονο είχαμε πολλούς παίκτες με κράμπες. Αντί να κάνουμε αλλαγές μεσοεπιθετικά, κάναμε αλλαγές στους μεσοαμυντικούς. Δεν το έχω συναντήσει αυτό και δεν μπορώ να το διανοηθώ. Μας έκλεισε ο Ολυμπιακός τότε, πήρε μέτρα μετά το 60′. Προσπαθήσαμε με τον Σιώπη και τον Ρενάτο να διαχειριστούμνε τον αγώνα.

Ο Τζούριτσιτς έπαιζε από το 70′ με κράμπες. Χάναμε παίκτες κι ενέργεια στο γήπεδο κι αυτά τα ματς θέλουν ενέργεια. Εμείς χάναμε μέτρα. Τακτικά δεν μπορούσα να κάνω πολλά. Δεν διαχειριστήκαμε το ματς με τις σκέψεις μας, αλλά με το τι μας έδινε αυτό στην πορεία του. Στο 1-1 έγιναν και κάποια λαθάκια, αλλά η έλλειψη ενέργειας ήταν το μεγαλύτερο πρόβλημα».

Στην Cosmote είπε: «Θέλαμε μια φρεσκάδα στα εξτρέμ αλλά κάποια προβλήματα δε μας άφησαν να το κάνουμε αυτό. Κρατάμε το πρώτο ημίχρονο που παίξαμε εξαιρετικά, θα θέλαμε να πάρουμε τη νίκη και να το ξέρει ο κόσμος αυτό. Δεν μπορέσαμε και προχωράμε. Στο σύγχρονο ποδόσφαιρο η φρεσκάδα και τα τρεξίματα είναι πολύ σημαντικά κι εμείς δεν τα είχαμε και γι’ αυτό δεν μπορούσαμε να φρεσκάρουμε την ομάδα. Δεν μπορώ να κάνω κάτι γι’ αυτό. Πρέπει να το βελτιώσουμε στην πορεία. Δεν μπορώ να πω ότι οι παίκτες δε ήθελαν να κερδίσουν το ματς. Το ήθελαν και γι’ αυτούς και για τον κόσμο. Προχωράμε στο επόμενο ματς».

Πολλοί το ερμήνευσαν ως άμεσο καρφί για τη δουλειά που έκανε ο Ρουί Βιτόρια στην προετοιμασία, καθώς είναι εμφανές πως οι «πράσινοι» έχουν θέματα αντοχής και τρεξιμάτων.