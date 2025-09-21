Παναθηναϊκός - Ολυμπιακός 1-1: Ντέσερς και Ελ Καμπί «μοίρασαν» τους βαθμούς στη Λεωφόρο

Παναθηναϊκός - Ολυμπιακός 1-1 με τα γκολ του Ντέσερς στο 48' και το Ελ Καμπί στο 90+2'. Με αυτό το αποτέλεσμα ο Ολυμπιακός, σε συνδυασμό και με τις ισοπαλίες του ΠΑΟΚ και της ΑΕΚ, παραμένει στην κορυφή μαζί με τους «δικεφάλους». Αντίθετα ο Παναθηναϊκός συνεχίζει στο κατώτερο στρώμα της βαθμολογίας στη Stoiximan Superleague.

Οι «πράσινοι» κρατούσαν μέχρι το 92' την νίκη αλλά ο Ελ Καμπί... πλήγωσε τους γηπεδούχους και έδωσε τον βαθμό στην ομάδα του. Κλειδί του αγώνα ο Ντάνιελ Ποντένσε καθώς η είσοδός του στο ματς άλλαξε τον Ολυμπιακό προς το καλύτερο, ήταν μέσα σε όλες τις καλές φάσεις της ομάδας του και ήταν καθοριστικός. Όπως και στην φάση της ισοφάρισης για την ομάδα του.

Το αποτελέσματα της 4ης αγωνιστικής

Σάββατο 20 Σεπτεμβρίου

Κηφισιά - Άρης 0-1

Πανσερραϊκός - Ατρόμητος 1-1

Βόλος - Αστέρας AKTOR 2-1

ΠΑΟΚ - Παναιτωλικός 0-0

Κυριακή 21 Σεπτεμβρίου

ΑΕΛ - ΑΕΚ 1-1

Λεβαδειακός - ΟΦΗ 4-0

Παναθηναϊκός - Ολυμπιακός 1-1

Η βαθμολογία (4 αγώνες)

1.Ολυμπιακός 10

2.ΑΕΚ 10

3.ΠΑΟΚ 10

4. Άρης 9

5. Λεβαδειακός 7

6. Βόλος 6

7. Ατρόμητος 4

8. Κηφισιά 4

9. Παναιτωλικός 4

10. ΑΕΛ Novibet 3

11. ΟΦΗ 3 (3 αγ.)

12. Παναθηναϊκός 2 (3 αγ.)

13. Αστέρας AKTOR 1

14. Πανσερραϊκός 1

