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Ντιναμό Κιέβου - ΠΑΟΚ: Τι ώρα παίζουν - Το κανάλι του αγώνα

Ντιναμό Κιέβου εναντίον ΠΑΟΚ απόψε (23/07) στον δεύτερο προκριματικό γύρο του Europa League. Η ώρα και το κανάλι του αγώνα.

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Φιλικός αγώνας του ΠΑΟΚ | Eurokinissi/ΝΑΣΟΣ ΣΙΜΟΠΟΥΛΟΣ
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Ο ΠΑΟΚ ξεκινά το ευρωπαϊκό του ταξίδι απέναντι στη Ντιναμό Κιέβου απόψε (23/07) στα πλαίσια του δεύτερου προκριματικού γύρου του Europa League με σέντρα του αγώνα στις 20:00 και τηλεοπτική μετάδοση από το OPEN TV.

Στον πάγκο του «Δικεφάλου του Βορρά» θα κάνει ντεμπούτο σε επίσημο ματς ο νέος προπονητής της ομάδας, Αλέσιο Λίσι. Από προβλήματα τραυματισμών ταλαιπωρούνται οι Σορετίρε, Ελοστούντο, Μεϊτέ και Ντεσπόντοφ.

Αξίζει να σημειωθεί, ότι το ματς θα διεξαχθεί στο Λούμπλιν της Πολωνίαςε νώ η ρεβάνς θα πραγματοποιηθεί μία εβδομάδα αργότερα στο γήπεδο της Τούμπας (30/07, 20:45).

Οι Ουκρανοί απέκλεισαν στα πέναλτι την Ουνιβερσιτάτεα Κλουζ ενώ αβέβαιη είναι η συμμετοχή των Ντουμπίντσακ και Μπίλοβαρ.

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