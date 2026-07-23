Ντιναμό Κιέβου - ΠΑΟΚ: Τι ώρα παίζουν - Το κανάλι του αγώνα

Ο ΠΑΟΚ ξεκινά το ευρωπαϊκό του ταξίδι απέναντι στη Ντιναμό Κιέβου απόψε (23/07) στα πλαίσια του δεύτερου προκριματικού γύρου του Europa League με σέντρα του αγώνα στις 20:00 και τηλεοπτική μετάδοση από το OPEN TV.
Στον πάγκο του «Δικεφάλου του Βορρά» θα κάνει ντεμπούτο σε επίσημο ματς ο νέος προπονητής της ομάδας, Αλέσιο Λίσι. Από προβλήματα τραυματισμών ταλαιπωρούνται οι Σορετίρε, Ελοστούντο, Μεϊτέ και Ντεσπόντοφ.
Αξίζει να σημειωθεί, ότι το ματς θα διεξαχθεί στο Λούμπλιν της Πολωνίαςε νώ η ρεβάνς θα πραγματοποιηθεί μία εβδομάδα αργότερα στο γήπεδο της Τούμπας (30/07, 20:45).
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