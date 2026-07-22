Σταύρος Γεωργίου: Βίντεο - ντοκουμέντο έξω από το γραφείο του - Ο άνθρωπος «σκιά» σε απόσταση ενός μέτρου

Σε απόλυτο θρίλερ έχει εξελιχθεί η υπόθεση θανάτου του γνωστού ποινικολόγου Σταύρου Γεωργίου, ο οποίος βρέθηκε νεκρός στο γραφείο του χθες, 21 Ιουλίου, με την έρευνα να επικεντρώνεται πλέον σε κρίσιμο βιντεοληπτικό υλικό.

Σύμφωνα με νεότερες πληροφορίες του δελτίου ειδήσεων του ΣΚΑΙ, οι Αρχές εξετάζουν με ιδιαίτερη προσοχή βίντεο που έχει καταγράψει τις κινήσεις έξω από την πολυκατοικία όπου στεγάζεται το γραφείο του θύματος.

Στα πλάνα φαίνεται ένας άνδρας, που φέρεται να είναι ο Σταύρος Γεωργίου, να κινείται στον χώρο. Δίπλα του ακριβώς περπατά ένας δεύτερος άνδρας, και στο τέλος του βίντεο οι δυο τους καταγράφονται να μπαίνουν μαζί στο εσωτερικό του κτιρίου. Το μεγάλο ερώτημα που καλούνται πλέον να απαντήσουν οι Αρχές, είναι εάν ο άνδρας που συνοδεύει τον ποινικολόγο είναι ο ίδιος του ο δολοφόνος.

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Τα κρίσιμα ευρήματα

Η αναζήτηση υλικού από κάμερες ασφαλείας καθοδηγείται από τα δεδομένα της ιατροδικαστικής εξέτασης, η οποία επιβεβαιώνει τη βιαιότητα της επίθεσης.

Ο χρόνος του εγκλήματος: Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του OPEN, ο θάνατος του ποινικολόγου επήλθε περίπου 24 ώρες πριν από τον εντοπισμό του. Το στοιχείο αυτό τοποθετεί τη δολοφονία το βράδυ της Δευτέρας, γεγονός που έχει στρέψει τις Αρχές στην εξέταση των βίντεο (τόσο εξωτερικά όσο και εσωτερικά της πολυκατοικίας) για εκείνες ακριβώς τις κρίσιμες ώρες.

Το χαμένο κινητό τηλέφωνο: Ένα επιπλέον μυστήριο καλύπτει το κινητό τηλέφωνο του Σταύρου Γεωργίου, το οποίο αγνοείται από την πρώτη στιγμή. Η Αστυνομία θεωρεί βέβαιο πως η συσκευή κρύβει «χρυσά» στοιχεία, όπως κρίσιμες συνομιλίες που ενδέχεται να αποκαλύψουν την ταυτότητα του δράστη.

Η μάχη και η αναζήτηση DNA: Η αγριότητα του ξυλοδαρμού και της επίθεσης αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο το θύμα να πάλεψε για τη ζωή του και να άγγιξε τον δολοφόνο του. Για τον λόγο αυτόν, η σορός αναμένεται να εξεταστεί εξονυχιστικά για ίχνη ξένου DNA, τα οποία θα μπορούσαν να «προδώσουν» τον δράστη ή τους δράστες, εφόσον φυσικά τα άτομα αυτά είναι ήδη σεσημασμένα.

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Η ιατροδικαστική εξέταση δείχνει πως η επίθεση που δέχτηκε ήταν βίαιη

Σύμφωνα με ρεπορτάζ της ΕΡΤ, οι δύο ιατροδικαστές που έκαναν σήμερα την νεκροτομή διαπίστωσαν την βιαιότητα των χτυπημάτων.

Ο Σ. Γεωργίου έφερε βίαια πολλαπλά χτυπήματα στο κεφάλι και στον θώρακα, που μπορεί να έγιναν με τα χέρια χωρίς κάποιο όργανο, κυρίως με κλωτσιές και γροθιές, αλλά και χτυπήματα με κάποιο βαρύ αντικείμενο για παράδειγμα με μια καρέκλα. Επιπλέον έφερε και χτύπημα από μια σκληρή επιφάνεια.