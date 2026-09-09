Ντόρσεϊ: Οι συζητήσεις με Ολυμπιακό και το μπάσιμο του ΠΑΟΚ

Ο Ολυμπιακός έχει ενισχυθεί στην περιφέρεια και ένα από τα θέματα που πρέπει να λύσει η ομάδα, έχει να κάνει με τον Τάιλερ Ντόρσεϊ.
Ο διεθνής γκαρντ πραγματοποίησε «μαγικές» εμφανίσεις τη σεζόν που ολοκληρώθηκε και αναμένεται να είναι ένας από τους κομβικούς παίκτες της ομάδας την ερχόμενη αγωνιστική περίοδο.
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