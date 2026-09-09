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Ντόρσεϊ: Οι συζητήσεις με Ολυμπιακό και το μπάσιμο του ΠΑΟΚ

Το μέλλον του Τάιλερ Ντόρσεϊ αποτελεί ένα πολύ «καυτό» θέμα, με τον Ολυμπιακό να είναι σε συζητήσεις με τον διεθνή γκαρντ για την επέκταση του συμβολαίου του.

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Τάιλερ Ντόρσεϊ
Ο Τάιλερ Ντόρσεϊ | Eurokinissi/ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΡΑΠΑΝΗΣ
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Ο Ολυμπιακός έχει ενισχυθεί στην περιφέρεια και ένα από τα θέματα που πρέπει να λύσει η ομάδα, έχει να κάνει με τον Τάιλερ Ντόρσεϊ.

Ο διεθνής γκαρντ πραγματοποίησε «μαγικές» εμφανίσεις τη σεζόν που ολοκληρώθηκε και αναμένεται να είναι ένας από τους κομβικούς παίκτες της ομάδας την ερχόμενη αγωνιστική περίοδο.

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