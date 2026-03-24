Ντουμπάι BC - Παναθηναϊκός 104-107: Μαγικό «διπλό» για τους «πράσινους» στο Σαράγεβο

Ο Παναθηναϊκός είχε μπροστά του έναν ακόμα «τελικό», καθώς ήρθε αντιμέτωπος με την Ντουμπάι στην ουδέτερη έδρα στο Σαράγεβο για την 33η αγωνιστική της EuroLeague.

Οι «πράσινοι» κατάφεραν ένα σπουδαίο διπλό (104-107), με πρωταγωνιστή τον Τσέντι Όσμαν στο πρώτο ημίχρονο, ο οποίος έδωσε τη θέση του στους Κέντρικ Ναν και Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις στο τελευταίο δεκάλεπτο.

Πώς εξελίχθηκε το ματς

Το ματς ξεκίνησε με τον Μούσα να δίνει από νωρίς σκορ στην Ντουμπάι, βρίσκοντας δύο τρίποντα για το 9-7, όμως ο Λεσόρ απάντησε άμεσα, μπαίνοντας δυνατά στο παιχνίδι για το 11-11. Ο Κέντρικ Ναν μοίραζε την μπάλα εξαιρετικά στο ξεκίνημα, φτάνοντας γρήγορα τις τρεις ασίστ, με τον Όσμαν να δίνει λύσεις και τον Παναθηναϊκό να παίρνει προβάδισμα (11-15 στο 5’).

Ωστόσο, τα πράγματα δυσκόλεψαν όταν ο Ναν φορτώθηκε νωρίς με τρία φάουλ στο 7ο λεπτό. Παρ’ όλα αυτά, ο Χέιζ-Ντέιβις κράτησε το «τριφύλλι» μπροστά (15-19), πριν ο Μούσα πάρει φωτιά. Ο Βόσνιος έκανε τη διαφορά στην πρώτη περίοδο, φτάνοντας τους 13 πόντους και οδηγώντας την ομάδα του στο 26-25 στο τέλος του πρώτου δεκαλέπτου.

Στη δεύτερη περίοδο, η Ντουμπάι ανέβασε την έντασή της, με τους Μούσα και Μπέικον να δίνουν προβάδισμα (30-25), ενώ ένα επιμέρους 9-2 έφερε τη διαφορά σε διψήφια επίπεδα (37-27 στο 13’).

Ο Παναθηναϊκός αντιμετώπισε σοβαρά προβλήματα στην άμυνα, δεχόμενος 41 πόντους σε 15 λεπτά (41-29). Σε εκείνο το σημείο, ο Εργκίν Αταμάν άλλαξε τα δεδομένα, επιλέγοντας ένα ψηλό σχήμα με Γκραντ, Όσμαν, Χέιζ-Ντέιβις, Χουάντσο και Λεσόρ.

Ο Όσμαν βγήκε μπροστά και με επτά πόντους μείωσε σε 43-39, όμως ο Μπέρτανς απάντησε άμεσα για το 46-39. Ο Χουάντσο και πάλι κράτησε κοντά τον Παναθηναϊκό (46-42), ενώ νέο τρίποντο του Όσμαν έφερε το σκορ στο 48-45. Το ημίχρονο ολοκληρώθηκε με την Ντουμπάι μπροστά 50-47.

Μετά την ανάπαυλα, ο Χουάντσο ευστόχησε σε τρίποντο και έφερε το παιχνίδι στα ίσα (50-50), με τον Μήτογλου να συνεχίζει στον ίδιο ρυθμό, πετυχαίνοντας δύο τρίποντα για το 55-56. Η Ντουμπάι απάντησε με προσωπικές ενέργειες των Μούσα και Καμπενγκέλε, που πέτυχαν γκολ-φάουλ, ενώ καλάθι του Ράιτ έφερε το 63-60.

Μετά από αρκετή ώρα στον πάγκο λόγω φάουλ, ο Ναν επέστρεψε και έδωσε λύσεις, ενώ ο Όσμαν συνέχισε να κρατά τον Παναθηναϊκό μπροστά (68-69), όντας σε εξαιρετική βραδιά. Ο Ναν πήρε μπρος στο 28’, σκοράροντας για το 73-76, ενώ ο Σλούκας με μεγάλο τρίποντο λίγο πριν το τέλος της τρίτης περιόδου και εύστοχες βολές διαμόρφωσε το 75-81, δίνοντας σημαντικό προβάδισμα στο «τριφύλλι» ενόψει της τελικής ευθείας.

Με 7-0 υπέρ των γηπεδούχων ξεκίνησε η τελευταία περίοδος δια χειρός Μπέικον που έβαλε μπροστά τη Ντουμπάι για το 82-81 ανατρέποντας και πάλι την εικόνα της αναμέτρησης στο 32ο λεπτό. Μετά το αντιαθλητικό του Σλούκα, η Ντουμπάι έγραψε το 86-83, με τον Χέιζ-Ντέιβις να απαντάει από τα 6.75 για να ισοφαρίσει (86-86) στο 34ο λεπτό.

Ο Μούσα ευστόχησε σε τρίποντο (89-86), όμως οι Ναν και Χέιζ-Ντέιβις κράτησαν τον Παναθηναϊκό και πάλι μπροστά 89-90 στο 36'. Το εντυπωσιακό κάρφωμα του Ναν πάνω από το κεφάλι του Άντερσον έγραψε το 89-92 ξεσηκώνοντας το γήπεδο. Άλλο ένα κρίσιμο τρίποντο του Χέιζ-Ντέιβις «έγραψε» το 91-95 με τον Καμπενγκέλε να απαντάει με τον ίδιο τρόπο (94-95).

Ο Κέντρικ Ναν το πήρε πάνω του με μεγάλο τρίποντο ένα λεπτό πριν το φινάλε για το 96-102. Ακολούθησε το τρίποντο με ταμπλό δια χειρός Χέιζ-Ντέιβις για 98-105 με τον Μούσα να απαντάει για το 102-105 με τρίποντο και φάουλ.