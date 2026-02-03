Ντουμπάι - Ολυμπιακός 108-98: Λύγισαν στην παράταση οι «ερυθρόλευκοι»

Ο Ολυμπιακός πήγε το ματς στην παράταση αλλά έχασε από την Ντουμπάι με 108-98.

Οι «ερυθρόλευκοι» βρίσκονταν πίσω στο μεγαλύτερο μέρος του αγώνα ωστόσο κατάφεραν να στείλουν το ματς στο έξτρα πεντάλεπτο χάρη σε τρίποντο του Φουρνιέ λίγο πριν τη λήξη του αγώνα, που έφερε το σκορ στο 95-95.

Στην παράταση, η Ντουμπάι έτρεξε ένα σερί 13-0 και πήρε την νίκη κόντρα στην ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα που έπεσε στο 16-9 ενω στο 12-14 ανέβηκε η Ντουμπάι.

Το πρόγραμμα του Ολυμπιακού

27η αγωνιστική (06/02, 21:15): Ολυμπιακός-Βίρτους Μπολόνια

28η αγωνιστική (12/02, 21:15): Ολυμπιακός-Ερυθρός Αστέρας

29η αγωνιστική (25/02, 20:00): Ζάλγκιρις Κάουνας-Ολυμπιακός

30ή αγωνιστική (06/03, 21:15): Ολυμπιακός-Παναθηναϊκός

31η αγωνιστική (10/03, 21:45): Παρί-Ολυμπιακός

32η αγωνιστική (12/03, 20:00): Μονακό-Ολυμπιακός

14η αγωνιστική (17/03, 21:15): Ολυμπιακός-Φενέρμπαχτσε (εξ αναβολής)

33η αγωνιστική (19/03, 21:15): Ολυμπιακός-Μπασκόνια

34η αγωνιστική (24/03, 21:30): Βαλένθια-Ολυμπιακός

35η αγωνιστική (03/04, 21:00): Βιλερμπάν-Ολυμπιακός

36η αγωνιστική (07/04, 21:15): Ολυμπιακός-Ρεάλ Μαδρίτης

37η αγωνιστική (09/04, 21:05): Χάποελ Τελ Αβίβ-Ολυμπιακός

38η αγωνιστική (16/04, 21:15): Ολυμπιακός-Αρμάνι Μιλάνο